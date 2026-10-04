Zatím nejlepší výkon, chválí čtenáři po Španělsku. Vyzdvihli Slámu, sepsuli Červa

Rozdíly nicméně nejsou zvlášť velké – proti Chorvatsku (1:2) byl průměr 2,77, proti Anglii pak o desetinu horší.
Zajímavostí je, že poprvé nedostal nejlepší známku útočník Adam Hložek, kterého tentokrát předčil levý obránce Jiří Sláma (hodnocení 1,89), autor jediné české branky utkání.
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„Ani to nedokážu popsat, asi mi to dojde, až si trochu vydechnu. Nevím, za jak dlouho to bude. Teď cítím obrovskou radost,“ zářil po utkání.
Zmíněný Hložek byl až třetí se skóre 2,06, o kousek se před něj dostal také nováček Ryan Naderi (2,02), jenž odehrál něco málo přes třicet minut.
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Více než dobře si pak v očích čtenářů vedl Antonín Kinský (2,18), jenž dostal prostor coby třetí z brankářské trojice, či Štěpán Chaloupek (2,28), který se tentokrát vrátil na svou klasickou pozici stopera.
Naopak vůbec nejhůř dopadl záložník Lukáš Červ (3,67), který se mimo jiné provinil faulem před neuznaným Naderiho gólem, jímž by Češi zápas srovnali na 2:2.
„To jsou situace, ke kterým ve fotbale dochází. Lukáš se vždycky snaží pomoct týmu. Chtěl soupeře zablokovat, takové věci dělají všichni,“ pravil nicméně na jeho adresu smířlivě Denia.
Červ byl mimochodem ve čtenářské anketě nejhůře hodnocený podruhé ze tří zápasů pod Deniou, proti Anglii pak byl druhý nejhorší za vyloučeným Šulcem.
Čtenáře proti Španělsku nepřesvědčili ani křídelník Matěj Radosta (3,20) či střídající Pavel Bucha (3,18) a kritizovali rovněž vyloučeného kapitána Ladislava Krejčího (3,06).
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Bez něj čeká národní tým závěrečný zápas tohoto srazu v úterý v Londýně proti Anglii (výkop 20.45).
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