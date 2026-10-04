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Zatím nejlepší výkon, chválí čtenáři po Španělsku. Vyzdvihli Slámu, sepsuli Červa

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  14:11
Španělský obránce Fran García obchází českého záložníka Lukáše Červa.

Španělský obránce Fran García obchází českého záložníka Lukáše Červa. | foto: Reuters

Čeští fotbalisté děkují fanouškům po prohře se Španělskem.
Český brankář Antonín Kinský zasahuje proti Victoru Munozovi ze Španělska.
Český útočník Ryan Naderi padá v souboji s Rodrim ze Španělska.
Čeští fotbalisté se radují z gólu Jiřího Slámy.
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Ač z toho byla třetí porážka ve třetím zápase, čeští fotbalisté mistrům světa za Španělska zápas pořádně znepříjemnili a nebyli daleko od lepšího výsledku než porážky 1:3. I proto si od čtenářů iDNES.cz vysloužili v tradiční anketě známku 2,68, což je zatím nejlepší hodnocení pod novým koučem Santim Deniou.

Rozdíly nicméně nejsou zvlášť velké – proti Chorvatsku (1:2) byl průměr 2,77, proti Anglii pak o desetinu horší.

Zajímavostí je, že poprvé nedostal nejlepší známku útočník Adam Hložek, kterého tentokrát předčil levý obránce Jiří Sláma (hodnocení 1,89), autor jediné české branky utkání.

ZNÁMKY: Podívejte se, jak jste fotbalisty hodnotili

„Ani to nedokážu popsat, asi mi to dojde, až si trochu vydechnu. Nevím, za jak dlouho to bude. Teď cítím obrovskou radost,“ zářil po utkání.

Zmíněný Hložek byl až třetí se skóre 2,06, o kousek se před něj dostal také nováček Ryan Naderi (2,02), jenž odehrál něco málo přes třicet minut.

Výkony reprezentace očima čtenářů

Liga národů 2026
ve Španělsku (1:3), průměrná známka 2,68
s Anglií (0:2) 2,87
s Chorvatskem (1:2) 2,77

MS 2026
s Mexikem (0:3) 3,90
s Jihoafrickou republikou (1:1) 3,54
s Jižní Koreou (1:2) 3,30

Příprava na MS 2026
s Guatemalou (3:1) 2,88
s Kosovem (2:1), 2,71

Baráž o MS 2026
s Dánskem (2:2, 3:1 na pen.) 2,40
s Irskem (2:2, 4:3 na pen.) 2,89

Více než dobře si pak v očích čtenářů vedl Antonín Kinský (2,18), jenž dostal prostor coby třetí z brankářské trojice, či Štěpán Chaloupek (2,28), který se tentokrát vrátil na svou klasickou pozici stopera.

Naopak vůbec nejhůř dopadl záložník Lukáš Červ (3,67), který se mimo jiné provinil faulem před neuznaným Naderiho gólem, jímž by Češi zápas srovnali na 2:2.

„To jsou situace, ke kterým ve fotbale dochází. Lukáš se vždycky snaží pomoct týmu. Chtěl soupeře zablokovat, takové věci dělají všichni,“ pravil nicméně na jeho adresu smířlivě Denia.

Červ byl mimochodem ve čtenářské anketě nejhůře hodnocený podruhé ze tří zápasů pod Deniou, proti Anglii pak byl druhý nejhorší za vyloučeným Šulcem.

Čtenáře proti Španělsku nepřesvědčili ani křídelník Matěj Radosta (3,20) či střídající Pavel Bucha (3,18) a kritizovali rovněž vyloučeného kapitána Ladislava Krejčího (3,06).

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Bez něj čeká národní tým závěrečný zápas tohoto srazu v úterý v Londýně proti Anglii (výkop 20.45).

Jak si fotbalisté povedou?

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