V Hoffenheimu skládáme reprezentaci. Hranáč o přestupu, roli lídra i Gruzii

V Hoffenheimu mu navíc s adaptací pomáhají hned tři Češi. Pavla Kadeřábka začátkem roku doplnil David Jurásek, těsně před Hranáčem pak do klubu přestoupil také Adam Hložek.

„Je to velká výhoda, sice jsem zatím absolvoval jen tři tréninky, takže jsem to tolik nepocítil, ale kluci už si tam dělají srandu, že tam za chvíli bude celá reprezentace. Hlavně mi pomáhá Pavel Kadeřábek, který je v týmu už devět let,“ pravil Hranáč na tiskové konferenci před úvodními zápasy Ligy národů.

A mohlo jich být ještě o jednoho víc, Hoffenheim se totiž zajímal také o sparťana Martina Vitíka.

Robin Hranáč (vpravo) po své premiéře v dresu Hoffenheimu. Vedle něj další Čech v klubu Adam Hložek.

„Ještě jsme se o tom nebavili,“ začne Hranáč, než ho přeruší Václav Černý: „Ale bavili!“ pošťouchne svého parťáka. „Četl jsem to jenom v médiích, ale nevím, jestli to byla pravda. Samozřejmě by bylo pěkné v týmu mít dalšího Čecha, i když už by nás asi bylo moc,“ dokončí s úsměvem Hranáč.

Před pár lety jste hrál slovenskou ligu, loni na jaře jste bojoval s Pardubicemi o záchranu, pak průlomová sezona v Plzni a hned přestup do Německa. Pěkný příběh, že?

Ještě to asi úplně nepobírám, je to všechno strašně rychlé. Ale jsem rád, že se můžu pořád takhle posouvat a nikde nestagnuji. Je to vizitka mých spoluhráčů, trenérů a všech, kteří se okolo mě motali. Měl jsem na tohle velké štěstí.

Váš přestup do Hoffenheimu se také zrodil narychlo, ani jste s Plzní nestihl dohrát play off Evropské ligy.

Nabídka byla postavená tak, že kdybych neodešel hned, tak ten přestup padne. Určitě to pro nás nebylo jednoduché, jak pro mě, tak pro vedení, ale věřím, že jsme se na všem domluvili dobře. Ale bylo to narychlo a poněkud složitější.

Měl jste čas sledovat odvetu s Hearts? Jak jste ji prožíval?

Byl jsem trošku nervózní, ale tušil jsem, jak to bude probíhat. Je tam menší hřiště a čekal jsem přesně takový zápas. Jsem rád, že to dobře dopadlo.

Jaká panuje atmosféra v novém klubu? Nejprve těsná výhra nad nováčkem z Kielu, pak porážka od Frankfurtu.

Na tom prvním zápase jsem se byl podívat, to bylo takové povinné vítězství na úvod. Frankfurt je těžký soupeř a kluci mi říkali, že tam už devět let nevyhráli, což se pak potvrdilo. Ale tam se chodí od zápasu k zápasu, pokaždé chcete vyhrát, takže zatím nemůžu atmosféru v klubu úplně hodnotit.

A co atmosféra na stadionech?

Každý zápas bude svátek. Začal jsem na Frankfurtu, kde je jedna z nejbouřlivějších kulis, takže to nejnáročnější už mám za sebou.

Ladislav Krejčí (vlevo) a Robin Hranáč (vpravo) před tréninkem fotbalové reprezentace.

Jak se vám zatím v Německu hraje? Jak velký je rozdíl oproti Česku?

Velký, hlavně v intenzitě. Mám pocit, že v české lize většinou obránci napadají jeden na jednoho, ale když to uděláte v Německu, tak vás ti útočníci sežerou. Hned po prvním tréninku jsem viděl rozdíl v kvalitě.

Čekal jste, že si premiéru připíšete hned proti Frankfurtu?

Upřímně jsem nečekal, že nastoupím, protože jsem měl za sebou jenom tři tréninky a nestihl si úplně osahat taktiku a vše, co po mně trenéři chtějí. Ale jsem rád, že mám za sebou první start, protože už na sobě nemám ten tlak, jaké to bude poprvé. Teď se budu prát o to, abych hrál pravidelně v klubu i v národním týmu. A třeba pomůžu tomu, aby šel český fotbal nahoru.

Máte pocit, že jste teď v národním jedním z lídrů obrany?

Tak to úplně nevnímám, každý z nás by měl být lídr, ať už hraje jakoukoli pozici. A co se týče stoperů, tak Vitík už není úplně nováček, protože tady byl dřív než já. Pak je tu Ladislav Krejčí a velkou kvalitu má také David Zima.

Na úvod Ligy národů vás čeká zápas s Gruzií, se kterou jste nedávno hráli na Euru.

Ten zápas nebyl z naší strany špatný, ale hlavní roli hrál výsledek a to, že jsme neproměnili šance, do kterých jsem se dostali. Kdyby to dopadlo jak mělo, tak jsme vyhráli 4:1. Náš herní projev byl dobrý, ale na konci to vypadá blbě, když remizujete. A to ještě Gruzie mohla v závěru rozhodnout.

Na evropském šampionátu sázela Gruzie na rychlé protiútoky. Čekáte, že v domácím prostředí změní taktiku?

Připravujeme se na obě varianty. Ale víme, že mají hlavně sílu v ofenzivě, do brejků si věří a mají na tom založenou svou hru. Myslím si, že na tom nic měnit nebudou, protože to je jejich největší zbraň.