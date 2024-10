Bořil zpět v repre: Nechtěl jsem tomu věřit. Krejčí? Potyčce jsme se zasmáli

Na podzim 2021 si poranil chrupavku v koleni a musel na operaci. Na jaře 2023 se začal ve Slavii postupně zapojovat do akce převážně v béčku, následující sezonu v áčku a teď, ve třiatřiceti letech, patří opět k oporám.

„Ta moje cesta snad ani nejde popsat. Byla to zátěž pro rodinu i pro mě, jelikož jsem jezdil do Německa, kde jsem si přidával tréninky. Bylo to náročný a dlouhý. Všichni víme, jak jsem začínal a postupně se vypracoval. V téhle sezoně to konečně přináší ovoce,“ pravil dojatě.

Pozvánku obdržel jako náhradník poté, co vypadli sparťané Ryneš se Zeleným. Na levém kraji obrany může také zahrát, ale spíš se s ním počítá na pozici levého stopera.

Vzhledem ke karetnímu trestu Ladislava Krejčího je navíc velmi pravděpodobné, že v pátek proti Albánii nastoupí v základu. „Já můžu hrát de facto kdekoli. Jako malý jsem začínal jako útočník a postupně jsem šel níž a z jedné strany na druhou, takže teď je mi to úplně jedno,“ popsal s úsměvem Bořil.

Napadlo vás, že se ještě někdy vrátíte do reprezentace?

Je pravda, že se mi o tom nesnilo ani v nejdivočejších snech. Skoro před rokem jsem chtěl ukončovat kariéru a teď tu stojím před vámi a bavíme se. Je to opravdu neuvěřitelné, jsem šťastný.

Slávistický obránce Jan Bořil na tiskové konferenci české reprezentace, do které se vrátil po více než třech letech.

Prožíváte po herní stránce nejlepší období kariéry?

Asi jo. Jsem rád, že se teď daří mně i celkově Slavii a doufám, že se mi to podaří přenést sem.

Co vám řekli trenéři, když se o nominaci dozvěděli?

Nejdřív se smáli. Já tomu ani nechtěl věřit, ale oni mi řekli: Musíš jet, vždyť je to neuvěřitelný, že ten tvůj příběh pokračuje. Musíš si toho vážit.

Neváhal jste že byste pozvánku kvůli náročnému programu odmítl?

Řešil jsem to s trenéry i doma rodinou, zápasů je hodně, ale všichni mi dali zelenou, protože vidí, v jaké jsem pozici. Cítím se dobře, i když jsem unavený, ale to je teď každý. Chtěl jsem jet za každou cenu a těším se.

Jak ve svém věku zvládáte náročný herní styl Slavie?

Tělo to zvládá velice dobře, jinak bych nehrál. Už jsem říkal, cítím se dobře, dva roky jsem nehrál a odpočinul si, takže si to teď vynahrazuju.

Jakou máte domluvu s Ivanem Haškem? Počítá s vámi do základu?

Trenér mi volal a řekl mi, co by mohlo nastat vzhledem k absencím, ale rozhodnutí nechám na něm. Jsem připravený na všechny varianty a uvidíme, jak to dopadne.

Jan Bořil o Tomáši Chorém „Známe se dlouho a já jsem mu už dřív doporučoval jít do Slavie. Věděl jsem, že je to dobrej kluk, a na hřišti taková, nevím jestli to tady můžu říct, taková svině. (smích). Soupeř z něj má respekt a stopeři se ho bojí. Jsem rád, že ho máme v týmu a může pomoct i reprezentaci.“

Změnila se reprezentace za ty tři roky, kdy jste byl mimo?

Vyměnili se trenéři i spousta kluků, ale nějaká osa zůstala a myslím, že zůstávají i nároky na nás. Chceme pokaždé vyhrát a postupovat na velké turnaje. Samozřejmě něco se nepodařilo, ale jsem tu od toho, abychom se zlepšovali a snad se nám to podaří.

Na sraze je hodně slávistů, ať už bývalých nebo současných. Pomáhá vám to?

Určitě. Známe se, měli jsme spolu úspěchy a bylo by vynikající na to navázat. Jsem rád, že se tu s některými můžu po potkat po dlouhé době. Ale znám tu víc hráčů, i hráče z Plzně a ze Sparty. Je to jako vždycky, takže nemám s adaptací žádný problém.

Zmiňujete hráče Sparty – před rokem jste měl v derby potyčku s Krejčím a oba jste dostali červenou kartu. Už jste si to vyříkali?

Nemám na něj telefonní číslo, takže jsme si nevolali. Ale tady jsme se potkali na srazu, podali si ruku a zasmáli se tomu. Derby je derby, vždycky je to vyhrocené, ale co se stane na hřišti, zůstane na hřišti. Myslím, že v osobním životě není žádný problém.

Jak na vás působí kádr? Vnímáte sebe jako jednoho z lídrů?

Omladil se a najednou jsem tu jeden z nejstarších. Samozřejmě bych chtěl být lídrem, ale myslím, že takových je nás tu hodně. Uvidíme, jak si sedneme, ale je to dobrá parta a myslím, že v tom nebude problém.

Trenér Hašek dlouhodobě vyhlašuje jako cíl mistrovství světa v roce 2026. Máte stejné ambice?

Abych byl upřímný, tak ne. Bylo by to sci-fi, kdybychom se dostali na MS a já tam měl jet. Byl bych rád, ale nevím, jestli to je dosažitelné. Bylo by to nicméně krásný, takže budu doufat.