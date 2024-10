Ve Španělsku mi to sedí, těší Krále. Euro mě mrzelo, ale jsem pozitivní

Stále je kmenovým hráčem Unionu Berlín, kam v létě loňského roku odešel hostovat ze Spartaku Moskva. Letos se pak v Německu upsal jako volný hráč natrvalo, ale začátkem srpna zamířil hostovat do Španělska.

„Jsem nadšený, život ve Španělsku je něco jiného, něž co jsem doteď znal. Hezké počasí, dobré jídlo a lidi jsou milí, hlavně v klubu mi ze začátku všichni pomáhali, protože změna angažmá není nic jednoduchého. Nová země, nový jazyk, ale ta podpora okolí mi dopomohla k povedenému startu,“ popsal Král na tiskové konferenci.

Kromě zmíněného Německa a Ruska kopal ještě v Anglii za West Ham a samozřejmě také v Česku, kde v dresu Slavie prorazil.

„Určitě mi Španělsko sedí, ale těžko říct jestli víc nebo míň, na to je ještě brzo. Ale vyhovuje mi, že týmu dokážu přinést intenzitu, která mu chybí, hlavně co se týče náběhů. Přece jenom španělský fotbal je hodně o přihrávkách, ale v dnešní době je důležité najít nějaký mix běhání a fotbalu,“ pravil Král.

V Espaňolu, který se po roce vrátil do první ligy, odehrál s výjimkou prvního kola v každém utkání celých 90 minut. Patří ke klíčovým hráčům středu zálohy a trenér se ho nebojí využívat v odlišných rolích.

„Pokaždé je to trochu jiné. Ze začátku jsem hrál osmičku, případně šestku, ale teď se nám zranil hráč, takže jsem hrál výš, skoro až takovou desítku. Každá pozice je jiná, ale celkově po mně trenér chce, abych přinesl stabilitu mezi obranou a útokem a také nějaké zkušenosti,“ vysvětlil.

Alex Král (vlevo) s Janem Bořilem na tiskové konferenci české reprezentace.

Že s ním panuje spokojenost potvrzují také zvěsti v tamních médiích, že by si ho barcelonský klub rád ponechal natrvalo. „Těžký předbíhat, ale jsem za to rád. Je to zpětná vazba k mým výkonům a tu je vždycky pěkné slyšet. Je hrozně důležité mít s trenéry, lidmi v klubu i fanoušky dobrý vztah a já jsem rád, že tu podporu z jejich strany mám,“ usmál se vlasatý středopolař.

Po devíti kolech je Espaňol čtrnáctý se čtyřbodovým náskokem na sestupové příčky. Král už dopomohl třeba k cenné bezbrankové remíze na hřišti Atlétika Madrid či k výhře 2:1 nad Mallorcou v uplynulém týdnu.

Právě před tímto zápasem mimochodem každý z hráčů Espaňolu nastoupil v doprovodu psa z útulku v rámci charitativní akce.

„Espaňol to udělal už v minulé sezoně a podpořit dobrou věc je vždy fajn. Myslím, že tímhle jsme to zviditelnili a snad si najdou svůj domov,“ zadoufal.

Dobrou náladu i výkony si chce přenést do reprezentace. Euro v Německu vynechal, posledně pak odehrál první poločas v Gruzii (1:4) a pár minut v závěru proti Ukrajině (3:2).

Jan Bořil o Albánii „Čekám intenzivní zápas, bude to nahoru dolů. Víme jak hrají, koukáme na videa, mají nechutně rychlé křídelní hráče i útočníky. Tohle všechno si musíme vyhodnotit a uzpůsobit se tomu.“

„Mrzelo mě, že jsem nebyl na Euru. Každý hráč tam chce být, protože to je obrovský turnaj a krásná vzpomínka. Takže z tohohle pohledu mě to mrzelo, ale návrat do reprezentace jsem bral pozitivně a jsem za něj rád,“ zdůraznil Král.

Teď české fotbalisty čeká v rámci Ligy národů další střetnutí s Ukrajinou, ale ještě předtím domácí zápas s Albánií. S tou naposledy v Praze uhráli remízu 1:1 a právě Král odehrál celý zápas.

„Je to nepříjemný soupeř, hrají rychle nahoru a mají rychlé přechody, což jsme viděli třeba v zápase s Ukrajinou, takže to si musíme pohlídat. Ale věřím, že jsou porazitelní. Bude to o tom, kdo udělá chybu a kdo dá třeba dřív gól. Máme jim každopádně co vracet,“ uzavřel s připomínkou listopadové porážky 0:3, u které chyběl.

Povedou si tentokrát Češi lépe?