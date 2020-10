Na Kypr s Petráškem. Kouč chce vidět v akci nováčky. Kdo dál by měl hrát?

Čeští fotbalisté se v úterý v poledne vydali na Kypr, kde ve středu od 18.00 odehrají zápas proti místnímu výběru. Na ostrově zůstanou až do soboty, kdy odletí do nedalekého Izraele k utkání Ligy národů. To se hraje v neděli od 20.45.

Druhý den čeká výpravu dlouhá cesta do Skotska ke středečnímu duelu Ligy národů.

„Měli by dostat šanci všichni hráči, kteří tu s námi jsou,“ poznamenal Šilhavý k třízápasovému tripu. V kádru má tři brankáře a dvacet hráčů do pole.

„Na Kypru by mohli nastoupit ti, kteří tady delší dobu nebyli nebo patří mezi nováčky. Uvidíme, jak to postavíme,“ zdůraznil Šilhavý.

ANKETA: Kdo by měl proti Kypru nastoupit? Vyberte základní sestavu na mezistátní utkání

Ze soupisky musel z různých důvodů postupně škrtat Jankta, Schicka, Krmenčíka, Pavlenku, Koláře, Kopice, Kalvacha a Ondráška. „Musíme se s tím vypořádat, hrát budou jiní. Aspoň dostaneme informace, jak s nimi můžeme počítat,“ podotkl kouč.

Z týmu vypadli dva brankáři, jednička však zůstala. Tomáš Vaclík sice zatím v novém ročníku za Sevillu nenastoupil, ale právě národní mužstvo by mohlo přispět k jeho vytížení. Neznamená to však, že odchytá všechna tři následující utkání.

Kypr versus Česko středa 18.00

Lze očekávat, že se do brány dostane i Tomáš Koubek, který v Augsburgu rovněž vysedává na lavičce. Jediným gólmanem v nominaci s herním vytížením je tak nováček Filip Nguyen z Liberci.

„Máme naplánováno, jak rozložíme síly do úvodních dvou utkání. Co se týče brankářů, tak v jednom utkání dostane šanci netradiční opora, v druhém Tomáš Vaclík. Do třetího se rozhodneme,“ poznamenal asistent Jiří Chytrý.

Zadní řada je jediná, kterou kalamitní stav se zraněními a nemocemi nepoznamenal. K osmi původně nominovaným obráncům dodatečně přibyl Aleš Matějů.

Na pravý kraj jsou k dispozici Vladimír Coufal a Pavel Kadeřábek. Vlevo Jan Bořil s Filipem Novákem a také Matějů. Na místa středních obránců lze použít Ondřeje Čelůstku, Davida Hovorku, Ondřeje Kúdelu a nováčka Tomáše Petráška, na kterého jsou fanoušci zvědaví asi nejvíc.

„Petráška chceme vidět, šanci dostane možná už na Kypru,“ poznamenal Šilhavý. Neuvažuje o tom, že by nasadil obranu ve složení Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil, čili komplet slávistickou, byť Coufal před týdnem přestoupil do West Hamu. „Pro fanoušky by to bylo zajímavé, ale spíš takhle hrát nebudeme.“

Do zálohy může kouč vybírat z většího počtu středopolařů, naopak málo má křídelních hráčů. Jen praváka Lukáše Masopusta a leváka Lukáše Provoda.

Šilhavý si však může pomoci i krajními beky, například Kadeřábek hraje v Hoffenheimu tzv. wingbacka. Případně na kraj zálohy nasadit Petra Ševčíka, byť ten je ze Slavie zvyklí hrát ze středu pole.

Tam má však velkou konkurenci. Bořek Dočkal, Tomáš Souček, Vladimír Darida, Alex Král a Antonín Barák. Dodatečně byl povolán ještě Tomáš Holeš, který nastupuje na kraji obrany i ve středu zálohy.

Naopak do útoku je výběr malý, když Schick, Krmenčík i Ondrášek z nominace vypadli. Kouč chtěl povolat sparťana Lukáše Juliše, ale nejlepší ligový střelec se omluvil kvůli zranění.

Takže všechno bude stát na jeho klubovém spoluhráči Adamu Hložkovi a Matěji Vydrovi z Burnley. Dá se očekávat, že oba si zahrají dost.

Tým pod vedením Jaroslava Šilhavého hraje obvykle v rozestavení se čtyřmi obránci, pěti záložníky a jedním hrotem.

Proti Kypru odehraje národní mužstvo 800. mezistátní zápas v historii. „Jsem rád, že u toho můžu být,“ řekl Šilhavý.