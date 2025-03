Velká hra o Ameriku. Mistrovství světa jako cíl i sen, každá ztráta může být malér

Ale je čas na pozitivní náladu, když reprezentace od stříbrného Chile ve dvaašedesátém objevovala kouzlo největšího turnaje už pouze čtyřikrát?

Takoví Nizozemci za poslední půlstoletí devětkrát. Belgičané némlich to samé. Dánové šestkrát za posledních čtyřicet let. Třeba Němci, ale to už je extrémní srovnání s evropskou mocností, od roku 1950 nechyběli ani jednou.

Možná proto se sluší krátká inventura, než to proti Faerským ostrovům všechno vypukne.

„Chceme to zažít. Zažít, jaké to je. Za dobu, co jsem v reprezentaci, jsem tak velkou motivaci nikdy neměl,“ prohlásil třicetiletý kapitán Tomáš Souček – a to už má za sebou téměř osmdesát startů a dva evropské šampionáty.

Byť na úvod do Hradce Králové přijede fotbalový trpaslík, jehož výběr tvoří studenti, elektrikář, pošťák nebo učitel, z Čechů je cítit odhodlání.