Národní mužstvo se ve své samostatné historii na kontinentální šampionát vždycky probojovalo. Stejnou bilanci se od roku 1996 mohou pochlubit už jen Německo, Španělsko, Portugalsko, Francie a Itálie.
Prodlouží Češi sérii na devět účastí za sebou?
Matematický model renomovaného serveru Football Meets Data předpovídá, že Česko má necelou padesátiprocentní šanci na úspěch v kvalifikaci, tedy přímý postup, nebo místo v baráži, což zajišťují první dvě příčky.
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Že skončí na třetím či horším místě a půjde do baráže až díky vstupence z Ligy národů, je patnáctiprocentní šance. A že boje dopadnou neúspěšně už po podzimu, je zhruba třetinová pravděpodobnost.
Předpovědi jsou založeny na milionech simulací, ale zároveň ještě před samotným losem, který se uskuteční 6. prosince v Belfastu. Po něm se čísla jistě změní.
Na druhou stranu už také zohledňují pravděpodobné složení skupiny, protože existují různé restrikce.
Pokud by los byl shovívavý, Česko by jako papírově nejtěžšího protivníka vyfasovalo například Řeky, Dány či znovu Chorvaty.
Jako druhý nejsložitější soupeř by byly třeba Severní Makedonie, Izrael, Gruzie či Rumunsko, nejslabší týmy Ligy národů B.
Pak už skupinu doplnili jen „outsideři“, s nimiž by si národní mužstvo mělo poradit.
V tu chvíli by čísla na postup u Football Meets Data významně vzrostla.
Momentálně lichotivá nejsou.
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Je pravděpodobné, že výběr španělského kouče Santiho Denii bude v pětičlenné skupině, protože jako jeden z třiceti týmů nebude na jaře bojovat v play off Ligy národů o účast v semifinále, o záchranu či o postup. To se týká čtyřiadvaceti zemí, z nichž při losu kvalifikace bude většina v prvním a druhém výkonnostním koši jako Češi.
Kvalifikace se odehraje ve dvanácti skupinách, z nichž šest bude pětičlenných a stejný počet čtyřčlenných. Přímý postup si vybojují vítězové a nejlepších osm týmů z druhých míst.
Počet přímých postupujících se může zvýšit o jeden až dva týmy v závislosti na umístění pořadatelských reprezentací, kterými jsou Anglie, Wales, Irsko a Skotsko. Proto dosud není jasné, o kolik zbývajících míst se bude hrát v baráži. Propočty jsou tak složitější než v předchozích letech.
Česku matematický model přisuzuje pravděpodobnost 49,5 procent, že kvalifikační skupinu vyhraje, nebo obsadí druhé místo a postoupí přímo, či projde do baráže.
Jednoduchým výpočtem dostaneme hodnotu 50,5 procent, která naznačuje, že do druhého místa neskončí, čili že budou potřebovat záchranné lano prostřednictví Ligy národů.
A šance, že ho opravdu dostanou, je už jen 31 procent. Matematickým výpočtem dostaneme číslo 15,6, které říká, že Češi půjdou do baráže až díky vstupence z Ligy národů.
Jelikož se o pořadatelství Eura 2028 dělí čtyři země, jistou účast mají jen dvě nejlepší v kvalifikaci. Další si ji musí vybojovat jako ostatní.
Jaké může být složení baráže o Euro 2028
Pořadatelské země: Anglie, Wales, Skotsko, Irsko
1. Z kvalifikace si přímý postup zajistí dvě pořadatelské země (1. místo ve skupině, jedno z nejlepších osmi druhých příček ve skupinách )
2. přímý postup jeden pořadatel a jeden, který obsadí jedno z čtyř nejhorších druhých míst v kvalifikaci:
3. přímý postup jeden pořadatel a jeden mimo druhé příčky
4. přímý postup žádný pořadatel, dva z nejhorších týmů na druhých místech
5. přímý postup žádný pořadatel, jeden z nejhorších týmů na druhých místech
6. přímý postup žádný pořadatel, dva mimo první dvě příčky v kvalifikačních skupinách
Pokud by byly všechny mimo přímý postup z kvalifikace, dva z nejlépe umístěných pořadatelů obdrží „divokou kartu“ a turnaj by měl jasných dvaadvacet postupujících mužstev. Pak by se v baráži hrálo už jen o dvě vstupenky na Euro.
Pokud ze zástupu Anglie, Irsko, Wales, Skotsko si účast z kvalifikace zajistí přímo jen jeden a druhý nejlepší obsadí jedno ze čtyř nejhorších druhých míst v kvalifikaci, v baráži se bude hrát o tři místa. Stejné to bude, pokud tři z pořadatelů obsadí třetí a horší příčky ve skupinách.
Pokud minimálně dva pořadatelské týmy postoupí přímo, do baráže se dostanou nejhorší čtyři druhé týmy ve skupinách a čtyři vítězové Ligy národů, které si nezajistili postup z kvalifikace.
Složení baráže se mění podle výsledků hostitelských zemí.
Jak se to všechno dotkne Česka?
Zatímco v předchozím ročníku Ligy národů 2024/2025 Češi ovládli jednu ze skupin druhé úrovně, měli účast v play off o mistrovství světa takřka jistou ještě před startem kvalifikace.
Nyní, pokud skončí hůř než na druhém místě kvalifikační skupiny, budou muset čekat, jestli na ně přijde řada.
Přednost mají nejlepší týmy jednotlivých skupin ze všech úrovní, čili například i Malta jako vítěz Ligy národů D. Až teprve poté se bude nahlížet na další pořadí. Češi mají výhodu v tom, že budou bráni jako tým z nejvyšší úrovně, u nichž se předpokládám, že drtivá většina si postup v kvalifikaci vybojuje.
Z Ligy národů půjdou do baráže nejméně čtyři týmy a maximálně devět, což je zase závislé na tom, jak dopadnou hostitelské týmy v kvalifikaci.
Pro český tým a jeho případnou účast v baráži by bylo důležité, aby v kvalifikačních bojích uspěli právě vítězové jednotlivých skupiny Ligy národů a týmy z nejvyšší úrovně. Tato varianta je zároveň velmi pravděpodobná.
Že se Češi dostanou aspoň do baráže, je podle modelu pravděpodobné na 30,9 procent, jak je uvedeno v textu výše.
Los kvalifikace o postup na Euro 2028
Rozdělení do košů
1. koš: Anglie, Portugalsko, Francie, Německo, Španělsko, Belgie, Nizozemsko, Norsko, Řecko, Itálie, Dánsko, Chorvatsko.
2. koš: Wales, Srbsko, Turecko, Česko, Švýcarsko, Švédsko, Rakousko, Severní Irsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Maďarsko, Irsko.
3. koš: Ukrajina, Skotsko, Kosovo, Polsko, Izrael, Rumunsko, Gruzie, Severní Makedonie, Černá Hora, Albánie, Island, Slovensko.
4. koš: Estonsko, Bělorusko, Faerské ostrovy, Kypr, Finsko, Moldavsko, Arménie, Bulharsko, Kazachstán, Lucembursko, Lotyšsko, San Marino.
5. koš: Malta, Ázerbájdžán, Litva, Andorra, Gibraltar, Lichtenštejnsko.
Poznámka: Los rozdělí země do 12 skupin, z nichž šest bude pětičlenných a šest čtyřčlenných. Tým z jednoho koše na sebe nenarazí. Všechny pořadatelské země plus Severní Irsko budou rozlosovány do různých skupin, aby se maximalizovaly jejich šance na přímý postup.
Při losování budou zohledněna i další kritéria: týkají se týmů, které hrají čtvrtfinále Ligy národů nebo baráž o postup či sestup. Dále týmů, které z politických či bezpečnostních důvodů (Ázerbájdžán a Arménie, Bělorusko a Ukrajina, Španělsko a Gibraltar, Kosovo a Bosna, Kosovo a Srbsko) nemohou být zařazeny do stejné skupiny, a také týmů, pro něž platí omezení ohledně hraní domácích zápasů v zimních měsících nebo které by musely na některá utkání cestovat na příliš velké vzdálenosti.