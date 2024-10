Tohle nás nastartuje. Jedenadvacítka hraje o všechno, ve Walesu musí zvítězit

Mají před sebou poslední dvě utkání. Aby fotbaloví mladíci ještě mohli pomýšlet na postup na malé Euro, musí v pátek zvítězit ve Walesu. Ani to jim ale nemusí stačit. „Všichni víme, o co hrajeme. Čekají nás zápasy o všechno,“ prohlásil kapitán výběru do jedenadvaceti let Václav Sejk.