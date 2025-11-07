Mladí Češi nejprve sehrají přípravný duel se Srbskem 14. listopadu v Pardubicích a poté zápas kvalifikace mistrovství Evropy 2027 s Portugalskem od čtyři dny později v Hradci Králové. Zatím odehrála ve skupině čtyři zápasy. Úvodní tři čeští mladíci vyhráli, v posledním ale v Bulharsku prohráli 1:2.
Portugalci plní roli jasného favorita, jsou v čele tabulky bez ztráty bodu. Český tým proti nim nebude kompletní. „V nominaci jsme byli nuceni udělat řadu změn. Nebudou Paluska, Hunal, Konečný, Šín a Kričfaluši. Většinou je to ze zdravotních důvodů,“ řekl Bílek.
Plzeňský Jan Paluska by snad ještě měl odehrát nedělní ligový šlágr proti Slavii. „Zatím hraje, ale příští týden by se měl podrobit operaci třísel. Zranění ho trápí delší dobu a již v září jsem byl upozorněn, že by k této situaci mohlo dojít. Hunal se zranil v našem posledním utkání v Bulharsku a zatím se nedal do pořádku, to samé Konečný,“ uvedl kouč.
Chybět bude i lídr týmu Matěj Šín. „Trochu se mu obnovilo zranění, které už měl v Baníku, takže poslední zápas nehrál. Kričfaluši nemůže nastoupit kvůli žlutým kartám. Jde tedy o pět hráčů, kteří byli vesměs v základní sestavě,“ litoval Bílek.
S ohledem na řadu absencí se první nominace do národního týmu do 21 let dočkali obránce Jiří Hamza ze Slovácka, záložník Dominik Pech z Young Boys Bern a útočník Táborska Jan Buryán.
Nominace české fotbalové reprezentace do 21 let
|Post
|Jméno a příjmení
|Klub
|Počet startů
|Branky
|Brankáři
|Colin Andrew
|České Budějovice
|0
|0
|Viktor Baier
|BW Linec
|1
|0
|Jan Koutný
|Olomouc
|3
|0
|Obránci
|Ondřej Čoudek
|Artis Brno
|0
|0
|Jiří Hamza
|Slovácko
|0
|0
|Jan Chytrý
|Karviná
|2
|0
|Tomáš Král
|Ružomberok
|1
|0
|Albert Labík
|Karviná
|9
|0
|Adam Ševínský
|Sparta Praha
|5
|0
|Jan Trédl
|Pardubice
|0
|0
|Záložníci
|Lukáš Ambros
|Zabrze
|5
|1
|Alexandr Bužek
|Karviná
|3
|0
|Tomáš Jelínek
|Slavia Praha
|3
|0
|Dominik Pech
|YB Bern
|0
|0
|David Planka
|Ostrava
|4
|0
|Tom Slončík
|Hradec Králové
|6
|0
|Matěj Žitný
|Dukla Praha
|1
|0
|Útočníci
|Jan Buryán
|Táborsko
|0
|0
|Yannick Eduardo
|Dordrecht
|3
|1
|Lukáš Mašek
|Liberec
|4
|4
|Matěj Mikulenka
|Olomouc
|1
|0
|Matyáš Vojta
|Mladá Boleslav
|6
|1