  17:29
V nadcházejících utkáních se Srbskem a Portugalskem se bude trenér české fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek muset obejít bez řady opor. Důvodem jsou zranění, plánovaná operace či karetní trest, uvedl šedesátiletý kouč na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Útočník národního týmu do 21 let Lukáš Mašek v souboji s ázerbájdžanským obráncem Raulem Mammadovem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Mladí Češi nejprve sehrají přípravný duel se Srbskem 14. listopadu v Pardubicích a poté zápas kvalifikace mistrovství Evropy 2027 s Portugalskem od čtyři dny později v Hradci Králové. Zatím odehrála ve skupině čtyři zápasy. Úvodní tři čeští mladíci vyhráli, v posledním ale v Bulharsku prohráli 1:2.

Portugalci plní roli jasného favorita, jsou v čele tabulky bez ztráty bodu. Český tým proti nim nebude kompletní. „V nominaci jsme byli nuceni udělat řadu změn. Nebudou Paluska, Hunal, Konečný, Šín a Kričfaluši. Většinou je to ze zdravotních důvodů,“ řekl Bílek.

Plzeňský Jan Paluska by snad ještě měl odehrát nedělní ligový šlágr proti Slavii. „Zatím hraje, ale příští týden by se měl podrobit operaci třísel. Zranění ho trápí delší dobu a již v září jsem byl upozorněn, že by k této situaci mohlo dojít. Hunal se zranil v našem posledním utkání v Bulharsku a zatím se nedal do pořádku, to samé Konečný,“ uvedl kouč.

Chybět bude i lídr týmu Matěj Šín. „Trochu se mu obnovilo zranění, které už měl v Baníku, takže poslední zápas nehrál. Kričfaluši nemůže nastoupit kvůli žlutým kartám. Jde tedy o pět hráčů, kteří byli vesměs v základní sestavě,“ litoval Bílek.

S ohledem na řadu absencí se první nominace do národního týmu do 21 let dočkali obránce Jiří Hamza ze Slovácka, záložník Dominik Pech z Young Boys Bern a útočník Táborska Jan Buryán.

Nominace české fotbalové reprezentace do 21 let

PostJméno a příjmeníKlubPočet startůBranky
BrankářiColin AndrewČeské Budějovice00
Viktor BaierBW Linec10
Jan KoutnýOlomouc30
ObránciOndřej ČoudekArtis Brno00
Jiří HamzaSlovácko00
Jan ChytrýKarviná20
Tomáš KrálRužomberok10
Albert LabíkKarviná90
Adam ŠevínskýSparta Praha50
Jan TrédlPardubice00
ZáložníciLukáš AmbrosZabrze51
Alexandr BužekKarviná30
Tomáš JelínekSlavia Praha30
Dominik PechYB Bern00
David PlankaOstrava40
Tom SlončíkHradec Králové60
Matěj ŽitnýDukla Praha10
ÚtočníciJan BuryánTáborsko00
Yannick EduardoDordrecht31
Lukáš MašekLiberec44
Matěj MikulenkaOlomouc10
Matyáš VojtaMladá Boleslav61
Výsledky

