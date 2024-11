Šína v jedenadvacítce nahradil Mikulenka. A tři další Suchopárkovy změny

Matěje Šína, který se posunul do seniorské fotbalové reprezentace, nahradil ve výběru do 21 let Matěj Mikulenka. Trenér Jan Suchopárek udělal před dvojzápasem play off o mistrovství Evropy proti Belgii ještě tři další změny. Povolal Adama Kadlece, Lukáše Endla a Davida Látala, kteří nahradili zdravotně indisponované Matěje Hadaše, Marka Ichu a Tomáše Krále. Informoval o tom web FAČR.