Král, nebo riskér? Černý vyčnívá jinakostí. Když nastoupí, reprezentace neprohrává

Soupeř nestíhal a odpadával, kvalifikace o světový šampionát se mohla dohrát ještě s daleko lepším výsledkem než 4:0. Černý byl na hřišti král i kazič. Záleželo na tom, v jaké pasáži se zrovna nacházel.

To je celý on. Riskuje, chce hrát zajímavě a za každou cenu dopředu.

Taky se občas zpozdí při bránění a při některých ofenzivních nájezdech působí ležérně. Jako by chtěl každou situaci vyřešit s baletní elegancí, což bývá na škodu.

Ze všech českých hráčů měl v úterý nejnižší úspěšnost přihrávek, konkrétně 78 procent. Osmnáct ztrát je příliš vysoké číslo, které by kvalitnější soupeři rozhodně využili a zlobili z brejků.

Zároveň však Černému napočítali suverénně nejvíc klíčových asistencí (8), plus nápaditě vytvořil tři gólové šance a nejčastěji zkoušel kličku. Podle suchých dat i emotivních fanoušků byl mužem utkání. Vždyť první gól vstřelil, druhý nezištně připravil a před třetím centroval z rohového kopu.

Čeští fotbalisté Václav Černý a Patrik Schick se rozcvičují před kvalifikačním zápasem s Faerskými ostrovy.

„Je mi líto, že takových hráčů nemáme víc. Když se podíváte třeba na Francii, nedá se to srovnat. Oni jich nabídnou osm, my jednoho dva,“ říkal Ivan Hašek a zadíval se do rohu prostorné novinářské místnosti, kde seděl legendární záložník Karel Poborský, jenž zápas spolukomentoval: „Bohužel Karel je trochu starší, ten už nám nepomůže.“

Byla to úsměvná i trefná poznámka, protože za Poborského éry nabízel národní tým podstatně víc hravých a originálních typů. Rosický, Nedvěd, Šmicer... To prostě nejde srovnávat s atletickými vojáky, na které se spoléhá dnes.

Jen Černý (a útočník Schick) vyčnívají jinakostí, což se Haškovi zamlouvá. To oni dva vlastně zařídili, že během minulých dní nedošlo proti trpaslíkům k žádnému maléru. Schick s námahou sestřelil Faerské ostrovy, Černý dirigoval zápas proti Gibraltaru.

Pod minulým trenérem Šilhavým to měl se základní sestavou celkem často vošajstlich. Považoval za krajně nespravedlivé, že se s ním nezachází lépe. Ani nový kouč mu loni na mistrovství Evropy nenašel místo, ovšem v posledních sedmi zápasech vždycky. A neprohrálo se ani jednou!

Jistě, na Černého můžete mít dvojí náhled.

Podle toho, jestli si zrovna z pravého křídla filigránsky naváží balon do kličky a na následnou střelu levačkou, kterou má skvostnou. Nebo jestli vymýšlí hazardní pas, o kterém předem tušíte, že mu nejspíš nevyjde. Hašek by vám na to řekl zhruba tohle: „Takový prostě Venda je.“

V sedmadvaceti prožívá Černý výbornou sezonu. Na hostování v Glasgow Rangers nasbíral už sedmnáct gólů a sedm asistencí. Zatím netuší, jestli si ho Wolfsburg stáhne zpátky, protože kontrakt mu vyprší až v létě 2027.

Obecně lze říct, že má našlápnuto, aby se ze Skotska znovu vrátil do jedné z pěti nejlepších soutěží Evropy. I pronikavé výkony v reprezentaci pomáhají. Vždyť to byl právě Černý, kdo měl jako jediný mezi příznivci z Gibraltaru svého VIP fanouška.

Desetiletý špunt každou chvíli vyběhl ze sedačky nad tunel, kterým hráči odcházeli, aby ukázal, že si na karton napsal číslo 17. Černý mu jako poděkování hodil světlemodrou mikinu, ve které se rozcvičoval.