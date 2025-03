S kým do bojů o MS. Schick i Staněk jsou zpátky, jak vyřeší Hašek dilema v útoku?

Trenér Ivan Hašek může mít při skládání základní sestavy na sobotní zápas v Hradci Králové proti Faerským ostrovům dilema.

Dál věřit těm, kteří ho na podzim v Lize národů nezklamali? Tedy Matěji Kovářovi v bráně a Tomáši Chorému v útoku.

Nebo nasadit uzdraveného Jindřicha Staňka, který do svého zranění na mistrovství Evropy byl pro Haška původně jednička?

A co s Patrikem Schickem? Ten je v národním mužstvu poprvé od září, v Německu střílí spoustu gólů a i on byl po loňském nástupu Haška k národnímu mužstvu útočníkem číslo jedna.

Kovář sice začal debaklem v Gruzii (1:4), ale pak už s ním v bráně Česko neprohrálo. Inkasoval čtyři branky v pěti zápasech, pomohl ke třem výhrám a dvěma remízám.

Když Hašek loni v lednu národní mužstvo převzal, v přípravných zápasech Kováře se Staňkem střídal. Zkušenější z nich chytal generálku na Euro proti Severní Makedonii a do brány se postavil i na šampionátu. Jenže v závěrečném duelu skupiny proti Turecku si poranil rameno a víc než půl roku chyběl.

Kovář si na podzim vedl slušně. V Leverkusenu sice není jedničkou, ale jako dvojka odchytal třináct těžkých utkání. To poslední před dvěma týdny v osmifinále Ligy mistrů proti Bayernu se mu však hrubě nepovedlo.

Staněk má v současné sezoně odchytáno sedm duelů, všechny od února. Góly ve Slavii nedostává, což je zásluha pevné obrany i chabého zakončení hráčů v české lize. Jednou inkasoval v Plzni z penalty a pak dvakrát v derby na Spartě.

I Schick se loňském šampionátu zranil, do posledního duelu proti Turecku už nezasáhl. Do září se však dal dohromady a v úvodním duelu nové sezony Ligy národů v Gruzii nastoupil v základní sestavě. O tři dny později už ho Hašek nechal na lavici a do hry poslal Chorého. I když neskóroval, Češi porazili Ukrajince 3:2.

V říjnu Chorý dvěma góly zařídil výhru nad Albánií (2:0), zatímco Schick zůstal v klubu a tvrdě trénoval, aby získal místo v základní sestavě.

Chorý v dalších dvou zápasech venku proti Ukrajině a v Albánii gól nedal, proti Gruzii kvůli trestu za žluté karty nenastoupil. Za Slavii dal v současném ročníku celkem sedmnáct branek v 37 zápasech, Schickova bilance v Leverkusenu je lepší: třiadvacet gólů v 36 utkáních, navíc do poloviny listopadu nastupoval z lavičky.

Hašek samozřejmě zvažuje variantu, že proti Faerským ostrovům vyšle od začátku oba hroty. Ale v tom případě by mu pak nezbylo místo pro některého z pěti důležitých záložníků.

Kapitán Tomáše Součka jistě nevynechá. Pravý křídelník Václav Černý má zase nejlepším formu ze všech reprezentantů. Životní sezonu prožívá Pavel Šulc.

Lukáš Provod zase překvapil druhým místem v anketě Fotbalista roku 2024.

Lukáš Červ je pracant ve středu pole, dlouhodobě zraněného Michala Sadílka zastoupil spolehlivě. Sadílek je však už také zpátky.

Všech pět by se v týmu poskládalo pokud by národní mužstvo nastoupilo jen s jedním hrotem, nebo v rozestavení se třemi stopery, které však od debaklu v Gruzii kouč Hašek nepreferuje.

V zadní řadě Vladimír Coufal spíš plnil roli pravého obránce, nikoli wingbeka. Pak dva klasičtí stopeři, což budou nejspíš Holeš s Krejčím, případně Zima s Krejčím. Vlevo pak Jaroslav Zelený, nebo David Jurásek.

V kádru je pětadvacet hráčů, třetím brankářem je Martin Jedlička. Mezi obránci jsou v nominaci ještě Václav Jemelka s Davidem Douděrou, středopolaři Jiří Boula s Alexem Králem, ofenzivní záložník Matěj Šín a útočníci Jan Kuchta, Jan Kliment a Vasil Kušej.

Úvodní zápas kvalifikace o postup na mistrovství světa odehrají Češi v sobotu od 20.45 v Hradci Králové proti Faerským ostrovům, v úterý 25. března nastoupí v portugalském Faru proti Gibraltaru.

„Všichni si myslí, že jim dáme 5:0 a půjdeme domů. Ne, tak jednoduché to nebude. Dneska i tihle soupeři dokážou kohokoli potrápit,“ varoval David Douděra.