Staněk i Schick zpátky do sestavy, přejí si čtenáři. Kdo na levý kraj obrany?

Čeští fotbalisté vstoupí do bojů o světový šampionát v sobotu večer v Hradci Králové proti Faerským ostrovům.

A fanoušci v anketě iDNES.cz tlačí do sestavy Staňka se Schickem, kteří loni na podzim chyběli, když tým vyhrál svou skupiny v Lize národů a postoupil do elitní úrovně.

Staněk v hlasování předčil Matěje Kováře, jenž byl od jeho červnového zranění ramene dosud jedničkou. Schick má zase dvakrát větší podporu než Tomáš Chorý, jenž ho na hrotu během podzimu zastoupil.

Trenér Ivan Hašek od zářijového debaklu v Gruzii (1:4) změnil rozestavení ze tří stoperů na čtyři zadáky. Mezi čtyři obránce s nejvyšším počtem hlasů se dostali tři stopeři.

Pokud bychom se při skládání týmu drželi striktně podle ankety, nastoupila by obrana ve složení Coufal, Holeš, Krejčí a Zima, který by tak nastoupil nezvykle na levém kraji. Pátý nejvyšší počet hlasů z obránců má další stoper Jemelka.

Z klasických levých beků v nominaci měl David Jurásek vyšší podporu než Zelený.

V záloze by čtenáři nic neměnili, vsadili by na osvědčená jména z podzimu: Černý, Souček, Červ, Šulc, Provod.

Sestava podle počtu hlasů by vypadalo následně: Staněk - Coufal, Holeš, Krejčí, Zima - Černý, Souček, Červ, Šulc, Provod - Schick.

S důrazem na posty hráčů by se nevešel Zima, kterého by na levém kraji nahradil Jurásek.

Tato základní jedenáctka bude nejspíš hodně podobná té, v které národní mužstvo nastoupí. Změna se může dotknout útočné formace, v níž by nemusel být Schick sám, s ním by nastoupil Chorý, což by odnesl jeden ze záložníků.