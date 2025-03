Na srazu kompletní. Fotbalisté vyhlížejí i výměnu trávy v Hradci: Může zápas ovlivnit

Výměna trávy v Hradci už začala V nové Malšovické areně začal klub měnit část podloží už v pondělí, kdy poškozené části trávníku pracovníci postupně seřezávali a odstraňovali. „V úterý dopoledne začne pokládka nového trávníku,“ řekl novinářům vedoucí fotbalového stadionu Milan Ptáček. Nový travní koberec bude z Itálie. Vyměněná plocha bude mít podle radnice asi 1 200 metrů čtverečních. Náklady na pořízení trávníku, dopravu i jeho výměnu činí 750 000 korun a zaplatí je klub, který má stadion od města v pronájmu. Trávník se mění hlavně na problematických místech, kde je zvláště na podzim a zjara kvůli stínu z tribun málo slunečního svitu. Trávník tam proto špatně regeneruje. Neprospívá mu podle klubu ani to, že se liga hraje i v zimních měsících mimo vegetační období. „Je to první zápas dospělé reprezentace u nás. Nemůžeme si dovolit nějakou trávníkovou neřest. Měli bychom ukázat, že zde máme dobrý trávník, a měli bychom chtít, aby se tady třeba odehrály i další zápasy kvalifikace,“ řekla ČTK minulý týden primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). Na podporu růstu trávníku si klub půjčil speciální osvětlovací lampu. „Pomáhá to, ale není to dostatečné. Asi bychom potřebovali mnohonásobně více lamp. Pořizovací cena lamp je ale vysoká a i provoz je nákladný,“ uvedla primátorka. Nevyloučila, že část trávníku se bude muset obměňovat i v budoucnu. (ČTK)