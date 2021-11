Sestava na Estonsko: Sadílek, Zima, Pešek. Ale kdo by měl hrát v útoku?

Potřebují vyhrát a nastřílet co nejvíc gólů, ale ani to nemusí českým fotbalistům stačit k výhodnější pozici v březnové baráži. Koho by měli trenéři proti Estonsku poslat na hřiště, když nejlepší střelec i ideální stoperský pár chybí? Hlasujte v tradiční anketě iDNES.cz.