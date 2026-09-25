Poslední příprava před Chorvatskem: na hřiště všichni společně, Krejčí v teplácích

Na trávník slávistického stadionu v Edenu vzápětí napochodovali fotbalisté. Jeden, dva, tři... šestadvacet.
Všichni společně. Tak, jak to chce nový kouč Santi Denia. „Musíme být jako rodina,“ říká španělský trenér.
Mezi nimi i Ladislav Krejčí, jenž se v úvodu srazu potýkal se zdravotními potížemi.
„Hrál tři zápasy v pár dnech, stěžoval si na bolesti v lýtku, zřejmě půjde o přetížení po náročném programu. Myslím si, že by to během pár dnů mohlo být v pořádku,“ říkal v úvodu týdne Radek Bejbl, český asistent španělského realizačního týmu.
Jako jediný měl Krejčí tepláky, ostatní se vydali na výklus kolem hřiště v trenýrkách. Mohli jste zaslechnout pár průpovídek, výkřiků.
Bude Krejčí připraven už na Chorvatsko? Nebo spíš až v úterý proti Anglii? A zůstane kapitánem? Odpovědi dá na tiskové konferenci, která začne půlhodinu po pátečním poledni.
Brankáři Matěj Kovář, Lukáš Horníček a Antonín Kinský se připravovali ve své bublině v rohu hřiště. Cvičení na postřeh s tenisáky, pak už se pod dohledem Rúbena Martíneze střídali v tréninkové bráně.
Hráči do pole se rozdělili na dvě party a po deseti minutách intenzivního baga se přesunuli na druhou stranu hřiště k rozcvičení, které vedl kondiční trenér Víctor Ruiz.
Po čtvrt hodině se národní mužstvo před všemi „čumily“ zavřelo.