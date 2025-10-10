Chorvaty vynulovali i „sparťanští“ zadáci. Vitík slyšel chválu: Sebevědomý a vyspělý

„Teď už to bude složité. Nejsme naivní,“ hlesl Vitík. Právě on se v základu reprezentace objevil poprvé po roce a vedle sebe měl opět Krejčího, parťáka z někdejší Sparty, dnes hecíře Wolverhamptonu.
„Na hřišti jsme společně ukázali, že se nám spolu hraje dobře. S Láďou si vedle sebe rozumíme,“ vyzdvihl před novináři Vitík, obránce italské Boloni, kam přestoupil začátkem léta.
Když přišel do mixzony v garážích, nemohli jste si nevšimnout tmavého strupu nad levým okem. „Nic to není, jen lehký šrám. V úvodu jsem dostal do hlavy, doktoři mi to zavřeli takovou zelenou páskou,“ popisoval bolestivý střet z osmnácté minuty, kdy ho Budimir po odehrání míče trefil temenem. Vitík chvíli pobyl na zemi, rozcvičující se Zima ale potřeba nebyl.
Stoper se šestkou na dresu se od začátku rval o každý míč. V soubojích byl tvrdý, ale férový.
A nepropadl, vždyť Chorvati na první vyloženou šanci čekali skoro tři čtvrtiny zápasu.
|
S nulou, ale bez vítězství. Výsledek bolí, předvedli jsme dobrý výkon, řekl Kovář
Když už se k jedovaté střele dostal Sučič, zasáhl Kovář a oběma rukama ránu ztlumil. „Musím pochválit celý mančaft, jak bojovně a se všemi silami bránil od první minuty až do té poslední,“ pokyvoval Krejčí, muž zápasu podle fanoušků, v rozhovoru pro ČT Sport a vzápětí navázal směrem ke svému parťákovi.
Vzájemné zápasy s Chorvatskem
1996 (Casablanca): Chorvatsko - ČR 1:1, na penalty 4:1 (turnaj)
2011 (Pula): Chorvatsko - ČR 4:2 (příprava)
2016 (St. Étienne): ČR - Chorvatsko 2:2 (základní skupina ME)
2021 (Glasgow): Chorvatsko - ČR 1:1 (základní skupina ME)
2025 (Osijek): Chorvatsko - ČR 5:1 (kvalifikace MS)
2025 (Praha): ČR – Chorvatsko 0:0 (kvalifikace MS)
„Bylo skvělé se s Martinem opět potkat, ten jeho progres je neuvěřitelný a tohle ocenění by si zasloužil také, stejně jako ostatní. Po dlouhé době byl v základu a ukázal sebevědomý, vyspělý výkon. Přeju mu jen mnoho dalších takových zápasů,“ líčil Krejčí, který raději než o sobě mluvil o spoluhráčích. „Jsem pyšný na to, co kluci předvedli. Je to impulz, že i proti těmto týmům můžeme udržet nulu a přetavit náš výkon ve vítězství.“
Dozadu skutečně Češi odvedli důslednou práci. Hlídali si náběhy, uskákali centry, ustáli souboje jeden na jednoho. Ani v rozehrávce nekazili, jen oběma stoperům zvyklým hrát spíš po zemi mnohdy scházela nabídka, ale i s tím si poradili. Na pravé straně ještě kmital Vladimír Coufal, který celý zápas statečně čelil nadupané dvojici Perišič, Gvardiol.
O to víc mrzí, že Češi aspoň jednou neudeřili. „A to jsme měli příležitosti skórovat, byli jsme nebezpeční. Šlo jen o to, jestli budeme efektivní, a to se nepovedlo,“ pokrčil rameny Vitík.
|
Proč máte problém s tím, že nehrál Karabec? nechápal kouč Hašek
I on se podle plánu opakovaně vysouval z obrany a podporoval útok, kde chtěl uplatnit svých 193 centimetrů. „Dostal jsem za úkol být nebezpečný, aby se podařilo vstřelit gól buď mně, nebo ostatním, protože výškovou převahu jsme určitě měli.“
Přesto největší šanci měl Šulc, když se k němu dostal míč na hranici vápna, jenže mířil jen doprostřed. Prudce pálil také Provod z přímého kopu, ale u tyče zase zasáhl gólman Livakovič.
„Na vítězství to nestačilo, ale bod proti Chorvatům, což jsou velká jména, prostě brát musíme,“ řekl Vitík.
V základu soutěžního utkání reprezentace hrál poprvé od loňské říjnové remízy 1:1 s Ukrajinou. Právě tam Vitíka (22 let) s Krejčím (26) doplnil také Kovář (25). První dnes ochutnává Itálii, druhý válčí v anglické Premier League, nejbohatší a nejnadupanější soutěži světa, třetí hájí bránu nizozemského Eindhovenu.
Společně je po každém úspěšném obranném zákroku hecovala severní tribuna v Edenu, což je běžně domov slávistických rivalů. Z těchto míst se v jednu chvíli ozývalo sborové: „Láďa Krejčí!“, což v tu chvíli působilo jako absurdní vtípek z dílny Monty Pythonů. „Především tady tentokrát hrála reprezentace,“ udržel Vitík vážný tón. „My jsme to vážně moc neřešili.“
|
ZNÁMKY: Jak se vám fotbalisté v kvalifikaci proti Chorvatsku líbili?
Jejich nula s Chorvaty tak nabízí jednoznačnou otázku: Je tohle obrana budoucnosti?
„Bylo to fajn. Vyhověli jsme si, i rozehrávka měla parametry, kluci mi skákali do střel, pomohli, velké díky jim,“ pochvaloval si Kovář, který naskočil kvůli zranění kolegy Staňka.
Takže v neděli na Faerech zase tak?