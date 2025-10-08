Ať mají lidi zážitek. Hašek o zápase proti Chorvatům, které Češi nikdy nezdolali

Autor:
  17:05
Pošesté v samostatné historii se čeští fotbalisté postaví Chorvatům, které ještě nikdy neporazili. Ale poprvé je vyzvou doma. „Přesně to nám může pomoct. Budeme mít podporu našich fanoušků,“ prohlásil kapitán Tomáš Souček. „Chceme hrát tak, aby z toho měli zážitek a my mohli po zápase odejít ze hřiště s hlavami nahoře. To je základ,“ zdůraznil trenér Ivan Hašek.
Reprezentační kouč Ivan Hašek během tréninku před kvalifikačním zápasem proti...

Reprezentační kouč Ivan Hašek během tréninku před kvalifikačním zápasem proti Chorvatsku. | foto: ČTK

Brankář fotbalové reprezentace do 21 let Viktor Baier na ostravských Bazalech...
Brankář fotbalové reprezentace do 21 let Viktor Baier na ostravských Bazalech...
Ondřej Lingr (vlevo) během tréninku před kvalifikačním zápasem proti...
Reprezentační kouč Ivan Hašek (uprostřed), manažer týmu Tomáš Hübchschman...
10 fotografií

Poprvé střetnutí s Chorvaty fotbalisté odehráli v roce 1996 na turnaji v Maroku, po remíze 1:1 tehdejší tým, který byl spíš ligovým výběrem, podlehl na penalty.

O pět let později v přípravě v Pule domácí vyhráli 4:2, když čtvrtý gól dali ze čtyřiceti metrů do opuštěné brány. Tehdejší gólman Petr Čech se vydal do pole, kličkoval, pak přihrál, ale spoluhráč Jan Polák zaváhal.

Následovaly dvě remízy na evropských šampionátech 2016 (2:2) a 2021 (1:1). Poslední vzpomínka je nepříjemná, v červnu v Osijeku v současné kvalifikaci Češi podlehli 1:5.

Ve čtvrtečním souboji v pražském Edenu půjde Čechům o to, aby si udrželi naději na první příčku ve skupině a tím i přímý postup na mistrovství světa. V tabulce mají stejně bodů jako Chorvati, kteří odehráli o zápas méně a mají zároveň mnohem lepší skóre, které v případě bodové rovnosti rozhoduje.

Tabulka skupiny L
1.Chorvatsko440017:112
2.Česko540111:612
3.Faerské ostrovy52034:56
4.Černá Hora52034:96
5.Gibraltar50052:170

„Nastoupí v podobné sestavě jako v červnu, chybí jim jen Stanišič, kterého nejspíš nahradí Jakič. Určitě to není tým, který by hrál na remízu. Jak znám jejich trenéra Daliče, neřekne jim, že bod je dobrý. My věříme, že nás diváci poženou za vítězstvím. Že to zvládneme a že vyhrajeme,“ řekl na středeční tiskové konferenci trenér Hašek.

Chce to mnohem lepší výkon než před pěti měsíci v Osijeku. „Uvažovali jsme o jiném rozestavení. Sami uvidíte na hřišti, jak se to bude vyvíjet. Z Osijeku se musíme poučit, musíme být líp organizovaní, naše postavení musí být lepší. A když získáme míč, musíme být odvážnější. Tam jsme ho hodně ztráceli. Každopádně z nás musí být cítit, že jdeme za vítězstvím,“ prohlásil kouč.

Vlk samotář a jeho svět. Krejčí o nastavení mysli a prvních týdnech v Anglii

„Soupeř má hodně silných stránek. Tou největší je asi souhra, jak mají postavené hřiště, jak presují, jak přepínají z obrany do útoku. Je to kompaktní tým. Nesmíme jim nechat prostor a nedovolit kolmice. Mají sice vyšší věkový průměr, ale o to kvalitnější tým.“

O sestavě na klíčový zápas má od úterý český kouč jasno. „Mám ji v hlavě, o žádném postu nepochybujeme,“ ujistil. Do předzápasového tréninku bylo všech šestadvacet nominovaných hráčů v pořádku. „Měli jsme určité varianty, na tréninku jsme si něco vyzkoušeli a to, na co jsme mysleli, nám z toho vyplynulo.“

Haškovi chybí stabilní opory. Jak by měla vypadat sestava proti Chorvatsku?

Pro Čechy je to zápas buď, a nebo. Nemají co ztratit, remíza pro ně nic neřeší, protože Chorvaté v příštích dvou zápasech vyzvou doma outsidera z Gibraltaru a Faerské ostrovy. „Že bychom od začátku riskovali, otevírali obranu, to určitě ne. To by byla naše smrt. Budeme hrát tak, jak věříme, že máme šanci uspět,“ podotkl Hašek.

„Ten zápas je asi vrcholem kvalifikace, i když nás už v neděli čeká další na Faerských ostrovech. Dává nám naději na první místo. A kdyby ta šance byla nula celá jedna procento, tak se o ni musíme rvát,“ zdůraznil český kouč.

„Jestli cítím větší tlak? V každém zápase je nějaký tlak, ale tím, že hrajeme o první místo, tak je větší. To souhlasím,“ připustil kouč. „Ale já tlaku nepodléhám, já se těším, je to výzva. Věřím, že to zvládneme.“

I bez nejlepšího střelce Schicka? „Patrik samozřejmě chybět bude. On je zbraň, v každém zápase má potenciál dát gól, ale musíme ho nahradit jinak,“ řekl Hašek.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Finsko vs. LitvaFotbal - Skupina G - 9. 10. 2025:Finsko vs. Litva //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 1.49
  • 4.06
  • 6.84
Česko vs. ChorvatskoFotbal - Skupina L - 9. 10. 2025:Česko vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 3.21
  • 3.31
  • 2.31
Malta vs. NizozemskoFotbal - Skupina G - 9. 10. 2025:Malta vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 50.00
  • 19.10
  • 1.04
Kypr vs. BosnaFotbal - Skupina H - 9. 10. 2025:Kypr vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 4.20
  • 3.47
  • 1.86
Rakousko vs. San MarinoFotbal - Skupina H - 9. 10. 2025:Rakousko vs. San Marino //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 1.00
  • 45.00
  • 50.00
Faerské ostrovy vs. Černá HoraFotbal - Skupina L - 9. 10. 2025:Faerské ostrovy vs. Černá Hora //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 3.50
  • 3.05
  • 2.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SlovenskoSlovensko 2 2 0 0 3:0 6
2. Severní IrskoSev. Irsko 2 1 0 1 4:4 3
3. NěmeckoNěmecko 2 1 0 1 3:3 3
4. LucemburskoLucembursko 2 0 0 2 1:4 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 2 0 0 7:0 6
2. KosovoKosovo 2 1 0 1 2:4 3
3. ŠvédskoŠvédsko 2 0 1 1 2:4 1
4. SlovinskoSlovinsko 2 0 1 1 2:5 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 2 1 1 0 3:0 4
2. SkotskoSkotsko 2 1 1 0 2:0 4
3. ŘeckoŘecko 2 1 0 1 5:4 3
4. BěloruskoBělorusko 2 0 0 2 1:7 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 4:1 6
2. IslandIsland 2 1 0 1 6:2 3
3. UkrajinaUkrajina 2 0 1 1 1:3 1
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 2 0 1 1 1:6 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 2 0 0 9:0 6
2. GruzieGruzie 2 1 0 1 5:3 3
3. TureckoTurecko 2 1 0 1 3:8 3
4. BulharskoBulharsko 2 0 0 2 0:6 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 2 2 0 0 8:2 6
2. ArménieArménie 2 1 0 1 2:6 3
3. MaďarskoMaďarsko 2 0 1 1 4:5 1
4. IrskoIrsko 2 0 1 1 3:4 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 4 3 1 0 14:3 10
2. PolskoPolsko 5 3 1 1 8:4 10
3. FinskoFinsko 5 2 1 2 6:8 7
4. LitvaLitva 5 0 3 2 5:7 3
5. MaltaMalta 5 0 2 3 1:12 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bosna a HercegovinaBosna 5 4 0 1 11:3 12
2. RakouskoRakousko 4 4 0 0 9:2 12
3. RumunskoRumunsko 5 2 1 2 10:6 7
4. KyprKypr 5 1 1 3 5:7 4
5. San MarinoSan Marino 5 0 0 5 1:18 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 5 5 0 0 24:3 15
2. ItálieItálie 4 3 0 1 12:7 9
3. IzraelIzrael 5 3 0 2 15:11 9
4. EstonskoEstonsko 5 1 0 4 5:13 3
5. MoldavskoMoldavsko 5 0 0 5 3:25 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MakedonieS. Makedonie 5 3 2 0 11:2 11
2. BelgieBelgie 4 3 1 0 17:4 10
3. WalesWales 5 3 1 1 11:6 10
4. KazachstánKazachstán 5 1 0 4 3:11 3
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 5 0 0 5 0:19 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 5 2 2 1 5:3 8
3. SrbskoSrbsko 4 2 1 1 4:5 7
4. LotyšskoLotyšsko 5 1 1 3 2:6 4
5. AndorraAndorra 5 0 0 5 0:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 4 4 0 0 17:1 12
2. ČeskoČesko 5 4 0 1 11:6 12
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 5 2 0 3 4:5 6
4. Černá HoraČerná Hora 5 2 0 3 4:9 6
5. GibraltarGibraltar 5 0 0 5 2:17 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

KVÍZ: Tomáš Rosický slaví 45. Co víte o něm a jeho kariéře?

Není to tak dávno, co ještě elegantně kroužil po hřišti. Po aktivní kariéře ale hned přesedlal do funkcionářského křesla a stal se sportovním ředitelem ve Spartě, kde už získal dva tituly a dostal se...

Ať mají lidi zážitek. Hašek o zápase proti Chorvatům, které Češi nikdy nezdolali

Pošesté v samostatné historii se čeští fotbalisté postaví Chorvatům, které ještě nikdy neporazili. Ale poprvé je vyzvou doma. „Přesně to nám může pomoct. Budeme mít podporu našich fanoušků,“...

8. října 2025  17:05

Loutka Pešír ven! bouří se kotel Mostu. Zákeřná kampaň, zastal se ho primátor

Nejsi vítán! Proti Tomáši Pešírovi, novému řediteli třetiligového fotbalového Mostu, se hned po jeho nástupu obrátili vlajkonoši Baníku, sdružení pod hlavičkou Ultras 1909. Kotel zveřejnil na...

8. října 2025  15:30

Linec? Zatím nejlepší rozhodnutí v kariéře, říká brankář Baier. Chce se poprat o Plzeň

Úspěšný podzim zažívá fotbalový brankář Viktor Baier. Probojoval se do reprezentace do 21 let a daří se mu v rakouském FC Blau-Weiss Linec, kde hostuje z Viktorie Plzeň. Tento týden se s národním...

8. října 2025  13:26

Šéf FAČR Trunda získal místo ve výboru FIFA, bude dohlížet na rozvojové programy

Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda byl zvolen členem výboru pro rozvoj mezinárodní federace FIFA. Stal se prvním českým zástupcem v tomto výboru. Asociace jeho zvolení oznámila...

8. října 2025  11:01

Stoper, střelec i gólman. Fotbalisté nejsou hloupí, říká ústecký univerzál Žežulka

Jednou obránce, podruhé útočník? Pro Ondřeje Žežulku žádný problém. Ve fotbalové sestavě už tento sedmadvacetiletý univerzál zaskočil prakticky všude. Ač především stoper, teď ho druholigové Ústí...

8. října 2025  10:40

Další záchranná mise na Slovensku. Kouč Straka má ze dna vytáhnout Košice

František Straka se stal novým trenérem fotbalistů Košic, kteří jsou poslední v tabulce slovenské ligy. Ve funkci nahradil jiného českého kouče Romana Skuhravého, který skončil na začátku října....

8. října 2025  9:57

Vlk samotář a jeho svět. Krejčí o nastavení mysli a prvních týdnech v Anglii

Premium

Několikrát si pomůže anglickým slůvkem challenge. Není divu, protože výzev prožívá český obránce Ladislav Krejčí po nedávném přestupu do Wolverhamptonu nepočítaně. Nejen těch fotbalových. „Největší...

8. října 2025

Slávistický asistent Řehák po derby křičel „smrt Spartě“. Půjde před disciplinárku?

Bude mít nedělní pražské derby dohru pro Pavla Řeháka? Jeden z asistentů trenéra slávistických fotbalistů po nedělním duelu na Letné (1:1) při děkovačce s fanoušky křičel „smrt Spartě“. V minulosti...

7. října 2025  17:42

Reakce na Priskeho. FAČR a LFA chystají tresty za vstup do kabiny rozhodčích

Fotbalová asociace ČR ve spolupráci s Ligovou fotbalovou asociací začaly připravovat návrh trestů za vstup trenérů a funkcionářů klubů do kabiny rozhodčích. Etický kodex chování zatím platí jen pro...

7. října 2025  17:03

Slavia si stěžuje na sudí v derby: Nevíme, proč nezasáhl VAR. Chceme slyšet záznam

Komise rozhodčích, která se v pondělí zabývala situacemi z víkendové fotbalové ligy, potvrdila chyby sudích v derby mezi Spartou a Slavií, kde měl červenou kartu vidět za ostrý zákrok domácí Patrik...

7. října 2025  9:47,  aktualizováno  16:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Já a nejstarší debutant? Rekordy mám rád, říká reprezentační nováček Chramosta

Když měl dres národního mužstva na sobě posledně, dal za jedenadvacítku v Andoře pět gólů. Po více než třinácti letech navlékl reprezentační oblečení znovu, byť zatím jen na tréninku. „Nečekal jsem...

7. října 2025  16:50

Třeba je to začátek něčeho velkého. Talent Havran o nominaci, kritice a Baníku

Letos v březnu poprvé naskočil do druhé nejvyšší domácí soutěže. A 191 dnů nato už byl mezi českou fotbalovou elitou... Ostravský záložník Marek Havran má za sebou čtyři zápasy v první lize. K tomu...

7. října 2025  16:39

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.