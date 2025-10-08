Ať mají lidi zážitek. Hašek o zápase proti Chorvatům, které Češi nikdy nezdolali

Poprvé střetnutí s Chorvaty fotbalisté odehráli v roce 1996 na turnaji v Maroku, po remíze 1:1 tehdejší tým, který byl spíš ligovým výběrem, podlehl na penalty.
O pět let později v přípravě v Pule domácí vyhráli 4:2, když čtvrtý gól dali ze čtyřiceti metrů do opuštěné brány. Tehdejší gólman Petr Čech se vydal do pole, kličkoval, pak přihrál, ale spoluhráč Jan Polák zaváhal.
Následovaly dvě remízy na evropských šampionátech 2016 (2:2) a 2021 (1:1). Poslední vzpomínka je nepříjemná, v červnu v Osijeku v současné kvalifikaci Češi podlehli 1:5.
Ve čtvrtečním souboji v pražském Edenu půjde Čechům o to, aby si udrželi naději na první příčku ve skupině a tím i přímý postup na mistrovství světa. V tabulce mají stejně bodů jako Chorvati, kteří odehráli o zápas méně a mají zároveň mnohem lepší skóre, které v případě bodové rovnosti rozhoduje.
|1.
|Chorvatsko
|4
|4
|0
|0
|17:1
|12
|2.
|Česko
|5
|4
|0
|1
|11:6
|12
|3.
|Faerské ostrovy
|5
|2
|0
|3
|4:5
|6
|4.
|Černá Hora
|5
|2
|0
|3
|4:9
|6
|5.
|Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0
„Nastoupí v podobné sestavě jako v červnu, chybí jim jen Stanišič, kterého nejspíš nahradí Jakič. Určitě to není tým, který by hrál na remízu. Jak znám jejich trenéra Daliče, neřekne jim, že bod je dobrý. My věříme, že nás diváci poženou za vítězstvím. Že to zvládneme a že vyhrajeme,“ řekl na středeční tiskové konferenci trenér Hašek.
Chce to mnohem lepší výkon než před pěti měsíci v Osijeku. „Uvažovali jsme o jiném rozestavení. Sami uvidíte na hřišti, jak se to bude vyvíjet. Z Osijeku se musíme poučit, musíme být líp organizovaní, naše postavení musí být lepší. A když získáme míč, musíme být odvážnější. Tam jsme ho hodně ztráceli. Každopádně z nás musí být cítit, že jdeme za vítězstvím,“ prohlásil kouč.
„Soupeř má hodně silných stránek. Tou největší je asi souhra, jak mají postavené hřiště, jak presují, jak přepínají z obrany do útoku. Je to kompaktní tým. Nesmíme jim nechat prostor a nedovolit kolmice. Mají sice vyšší věkový průměr, ale o to kvalitnější tým.“
O sestavě na klíčový zápas má od úterý český kouč jasno. „Mám ji v hlavě, o žádném postu nepochybujeme,“ ujistil. Do předzápasového tréninku bylo všech šestadvacet nominovaných hráčů v pořádku. „Měli jsme určité varianty, na tréninku jsme si něco vyzkoušeli a to, na co jsme mysleli, nám z toho vyplynulo.“
Pro Čechy je to zápas buď, a nebo. Nemají co ztratit, remíza pro ně nic neřeší, protože Chorvaté v příštích dvou zápasech vyzvou doma outsidera z Gibraltaru a Faerské ostrovy. „Že bychom od začátku riskovali, otevírali obranu, to určitě ne. To by byla naše smrt. Budeme hrát tak, jak věříme, že máme šanci uspět,“ podotkl Hašek.
„Ten zápas je asi vrcholem kvalifikace, i když nás už v neděli čeká další na Faerských ostrovech. Dává nám naději na první místo. A kdyby ta šance byla nula celá jedna procento, tak se o ni musíme rvát,“ zdůraznil český kouč.
„Jestli cítím větší tlak? V každém zápase je nějaký tlak, ale tím, že hrajeme o první místo, tak je větší. To souhlasím,“ připustil kouč. „Ale já tlaku nepodléhám, já se těším, je to výzva. Věřím, že to zvládneme.“
I bez nejlepšího střelce Schicka? „Patrik samozřejmě chybět bude. On je zbraň, v každém zápase má potenciál dát gól, ale musíme ho nahradit jinak,“ řekl Hašek.