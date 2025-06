Tam, kde večer vypukne klíčová kvalifikační mise.

Chorvatsko – Česko Utkání kvalifikace MS 2026 sledujeme od 20.45 ONLINE

Chorvatsko proti Česku, zásadní zápas ve hře o letenku na světový šampionát do Ameriky, Kanady a Mexika. Mistrovství začíná přesně za rok, a aby Češi mohli doufat, že se vyhnou zrádné baráži, potřebují favorita skupiny obrat.

O body. O jistotu. O sebevědomí.

Jenže jak na to?

„Pokud tady chceme uspět, musíme být sebevědomí, odvážní, hrát dopředu, dovolit si,“ zavelel kouč Ivan Hašek, když v tiskovém středisku dosedl do polstrované židle připomínající sedadlo formule jedna. „Pokud budeme jen bránit, nemáme vůbec žádnou šanci na úspěch.“

Asi to tak bude. Kdo proti Chorvatům zaleze a čeká, co se bude dít, ten obvykle zapláče. A Čechům by naopak mohlo svědčit, že nebudou muset dobývat jako v prvních třech kvalifikačních zápasech.

Poradit si musí bez Hložka, který s pochroumaným kotníkem zůstal v Praze. Marně z Haška chorvatští novináři páčili, kým ho nahradí: kouč zůstal obezřetný a tajemný, jako obvykle.

Opus Arena v chorvatském Osijeku.

Nepřizná to, ale jistě mu nevadí, že se nehraje třeba ve Splitu, na výrazně větším stadionu. Modernější stánek než Opus Arenu, otevřenou teprve předloni, Chorvatsko nemá, ale kapacita třináct tisíc na zápas, který je pro fanoušky tahákem podzimu?

Věřte, že kdyby to šlo, fanatických fans v šachovnicových dresech by klidně dorazilo i padesát tisíc, možná víc. Po lístcích se zaprášilo během pár minut.

Národní tým, to je pro Chorvaty vrchol. Nic není víc. Zvlášť teď, kdy ještě pořád vládne generace kolem devětatřicetiletého režiséra Modriče, která uhrála světové stříbro a bronz. Čili dobře pro Čechy, že se hraje zrovna ve stotisícovém a lehce ospalém Osijeku, který velkoměsto poblázněné fotbalovou vášní nepřipomíná vůbec ničím.

Spousta nezastavěného místa a zeleně, lány polí, drobné domečky, jen v centru pár věžáků.

Když autobus s reprezentanty vyrazil ze skromného letiště, minul barokní pevnost Tvrdja zasazenou na břeh řeky Drávy a chvilku předtím i ošuntělý původní stadion Gradski Vrt, kde před pětadvaceti lety Slavia válčila v Poháru UEFA s místním NK Osijek.

Zastaralý betonový kolos s atletickou dráhou a bez střechy dávno přestal vyhovovat a dnes slouží už jen jako domov druholigového klubu Zrinski Osječko. Opus Arena, to je jiný kalibr: zvenčí omotaná bílým pláštěm, v elegantním hávu, tribuny s modro-bílými sedačkami blízko trávníku.

Chorvatští fanoušci před zápasem se Španělskem.

Mimochodem, Slavia před čtvrtstoletím ve čtvrtém největším chorvatském městě prohrála 0:2 a doma musela pracně dotahovat. Česko by teď potřebovalo mnohem lepší výsledek, protože v kvalifikaci při rovnosti bodů nerozhodují vzájemné zápasy, ale celkové skóre.

Těžko se srovnává, když mají Chorvati odehráno o dva zápasy méně: do skupiny přiskočili po vyřazení v Lize národů a otevřeli ji páteční smrští proti Gibraltaru. Výsledek 7:0 napovídá, že si jsou postupových kritérií moc dobře vědomi.

Češi ve třech dosavadních zápasech nastříleli jen o gól víc, ale když neodjedou bez bodů, může to být pro vývoj kvalifikace zásadní trumf.

Pokud přijmete myšlenku, že s Faerskými ostrovy a Gibraltarem se ztrácet nesmí a ani s Černou Horou by se zakopávat nemělo, pak uznáte, že právě dvojutkání s Chorvatskem musí rozhodovat.

První díl už večer.