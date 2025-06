Čert vem pět inkasovaných gólů. I ztracené body. Vlastně i rozplývající se šanci na první místo ve skupině, které by fotbalové Česko vystřelilo rovnou na mistrovství světa. Pokud by měla být měřítkem podívaná, kterou národní tým nabídl v pondělí večer v chorvatském Osijeku, rovnou můžete říct, že by stejně za rok v Americe byl leda pro smích. Právě to je zdaleka nejsmutnější zjištění, které zásadní kvalifikační bitva s výsledkem 1:5 odhalila.