Pro svěřence trenéra Ivana Haška to byl povedený večer. Slušná kulisa a po lehkých rozpacích z pomalejšího rozjezdu také přesvědčivý výkon.

Když se v 65. minutě hlavou trefil útočník Schick, kterého v tu chvíli marně bránili hned tři stopeři Černé Hory, ve Štruncových sadech už o třech bodech nikdo nepochyboval.

Útočník Leverkusenu, jehož výkon v zápase rostl společně s hrou celého týmu, mohl jen ve druhém poločase snadno nastřádat hattrick. Brankář Nikič ale další bezprostřední souboje s českou hvězdou zvládl, čímž ochránil Černohorce od debaklu.

V první půli to tak možná nevypadalo, ale v té druhé se rozdíl v kvalitách obou týmů projevil. Schick, který se v březnu vrátil do reprezentace po půl roce, na hřišti vyčníval, v kvalifikaci má už čtyři góly ve třech zápasech a Češi by moc potřebovali, aby nějaký přidal také v pondělí v Chorvatsku, což má být první opravdová prověrka v boji o světový šampionát.

I před Černou Horou trenér Hašek den před zápasem varoval. Balkánský soupeř však po solidním výkonu v první půli fyzicky úplně vypnul a českému tempu nestačil.

Měl štěstí, když rozhodčí Gözübüyük s Nizozemska ihned po přestávce neuznal branku Černého, které předcházelo parádní sólo a ještě předtím i titěrný Schickův ofsajd.

Hosté se radovali, že zůstávají ve hře. Věřili si, že by z ojedinělého brejku nebo standardky mohli udeřit a odvézt si bod. Ten pro ně ale nakonec hodně daleko.

Gól Schicka po nakrátko rozehraném rohovém kopu a kombinaci Coufala s Černým je zlomil. Jedinou šanci měli až tři minuty před koncem, kdy po zemi střílel Jovetič a zblízka se pokoušel dorážet Krstovič.

Druhý poločas byl mnohem svižnější než ten první, kdy fanoušci dlouho sledovali jen nezáživné oťukávání.

Češi byli ti, kdo se snažili cosi vymyslet. Černohorci zase zůstávali v hlubokém bloku a chtěli se především vyhnout chybám. Když se jim otevřel prostor na útočné polovině, hlavně Krstovič a zkušený Jovetič, kapitán a největší hvězda týmu, vyráželi na zteč. Veškeré náznaky ovšem končily daleko před pokutovým územím i brankářem Kovářem.

Domácí cpali míče hlavně do stran, odkud ale do soupeřovy šestnáctky nelétaly skoro žádné centry. Schick byl dlouho odříznutý a frustrovaný, Černý se motal v kličkách, Šulce balony míjely.

Až po dlouhé pasáži, kdy si Češi vyměnili možná čtyřicet přihrávek za sebou, přišlo také zakončení. Střelu Šulce ještě stačil zablokovat Savič, jenže akce pokračovala dál. Balon vybojoval zpět na útočné polovině Zelený, Červ ho předal Hložkovi a bylo veselo. Fotbalista z Hoffenheimu udělal čtyři rychlé kroky do středu a podél obránce vypálil přesně k tyči.

Do té chvíle vlažný a nezáživný zápas se konečně rozjel.

Černý hned vystihl zlou rozehrávku a táhl další ofenzivní akci. Na druhé straně pak náramně vystřelil a dokonce skóroval Vukotič, jenže radost z vyrovnání Černohorcům zkazil VAR – odhalil totiž těsný ofsajd asistujícího Jovetiče.

Už bez Hložka, který kvůli zranění ještě v první půli odkulhal a pustil za sebe do hry Provoda, útočili zase Češi.

Opět to byl Zelený, kdo vyvezl míč a po centru z levé strany už se málem radoval Krejčí. Jeho hlavičku ale na brankové čáře odvrátil Savič, někdejší hvězda Atlétika a v současnosti stoper tureckého Trabzonsporu. Brankář Nikič už byl překonán.

Hosté ještě před pauzou zahrozili po rohovém kopu, kdy možná lehce dezorientovaný Coufal přizvedl prudký centr jen za sebe a do nebezpečného prostoru. To ve druhém poločase už Černohorci takřka nevzdorovali.

I díky tomu Češi slaví další kvalifikační vítězství. Pomůže jim po 20 letech na vysněné mistrovství světa?