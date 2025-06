Na Černou Horu sestava jen ze slávistů, se Součkem a Šulcem? Kdo by měl nastoupit

V původní čtyřiadvacetičlenné nominaci bylo sice jen osm slávistů, ale v první den srazu k nim oficiálně přibyl Michal Sadílek, jenž přestoupil z Twente Enschede.

Pokud by chtěl trenér Ivan Hašek vsadit na „souhru“ z klubu, tak žádný problém.

Do brány Jindřich Staněk, loňská jednička a letošní reprezentační dvojka za Matějem Kovářem.

Jen ze slávistů by kouč složil čtyřčlennou zadní řadu. Na pravém kraji David Douděra, vlevo Jan Bořil, ve středu obrany Tomáš Holeš s Davidem Zimou.

V záloze by si však už musel vypomoct z jiných klubů, k Michalu Sadílkovi a Lukáši Provodovi by dal kapitána Součka z West Hamu a plzeňského Šulce, jenž byl zvolen nejlepším hráčem uplynulého ligového ročníku.

Na hrot má k dispozici Vasila Kušeje s Tomášem Chorým. Co říkáte?

Lukáš Červ (vpravo) a Pavel Šulc během tréninku národního mužstva před kvalifikačními duely s Černou Horou a v Chorvatsku. Za nimi jejich plzeňský spoluhráč Václav Jemelka a slávista David Douděra.

Ne, Hašek nejspíš všechny slávisty do základní sestavy nenasadí. Podrží v bráně Kováře? Ten od březnové kvalifikace proti Faerským ostrovům a Gibraltaru odchytal za Leverkusen jen dvě utkání v bundeslize. Třetím gólmanem v národním mužstvu je Martin Jedlička z Plzně.

Z obránců kouč Hašek stabilně sází na Ladislava Krejčího z Girony, na levém kraji věří sparťanovi Jaroslavu Zelenému, na pravém zase Vladimíru Coufalovi, jenž po konci ve West Hamu ještě nové angažmá nemá. V nominaci jsou ještě stopeři Václav Jemelka z Plzně a sparťan Martin Vitík.

Ve středu pole se Součkem v poslední době nastupuje Lukáš Červ i proto, že Michal Sadílek byl od loňského června zraněný a do reprezentace se vrátil až letos v březnu.

Do základní sestavy u Haška patří i křídelník Václav Černý, jenž v uplynulé sezoně působil ve skotských Rangers. V kádru jsou také Alex Král z Espaňolu a nováček Filip Zorvan z Olomouce. „Ještě jsme s trenérem o mojí roli nemluvili, ale já se vždycky motám někde ve středu zálohy,“ poznamenal Zorvan.

Ať kouč vybere do útoku kohokoli, nesplete se. Tam je pořádná síla. Jasný je Patrik Schick z Leverkusenu, s jedenadvaceti brankami druhý nejlepší střelec bundesligy. Dál zmínění slávisté Chorý s Kušejem, který měl v závěru jara skvělou formu. Tu prokazoval v bundeslize i Adam Hložek z Hoffenheimu.

Haškovi se v poslední době osvědčilo rozestavení se čtyřmi obránci, pěti záložníky a Schickem na hrotu. Proti Černé Hoře, která nepatří mezi těžké protivníky, může vsadit na ofenzivnější variantu s Hložkem i Kušejem, kteří by hráli pod Schickem. Jenže to by pak neměl místo pro opory Černého s Provodem. Jak byste sestavu složili vy?