Premiéra podle Nedvěda. Nervy, hlava v dlaních, rituál na trávě a vítězné odfrknutí

„Vnímám ho jako velký přínos. Stal se členem realizačního týmu, je pořád s námi, bavíme se o fotbale. A jeho premiéra zaplaťpánbůh dopadla vítězně,“ oddechl si i trenér Ivan Hašek po kvalifikační výhře 2:0 v Černé Hoře.
Když Nedvěd za předsedou fotbalové asociace Davidem Trundou scházel schůdky ke hřišti, nechal se přemluvit na společnou fotku s domácím fanouškem. To už si mohl odfrknout. Jednu ruku v kapse, druhou se dotkl trávníku, pokřižoval se a provedl rituál, na který byl zvyklý během své úžasné fotbalové kariéry.
Spokojeně poplácal maséra Eduarda Poustku, svého velkého kamaráda, a pak už mohl chválit hráče.
|
Staněk opět v bráně. Vychytal nulu a ocenil Nedvěda: Neskutečný frajer. Pecka, že je tu
Mimochodem, sám během pátku v horké Podgorici hledal motivaci v impozantní pravoslavné katedrále Kristova Vzkříšení.
Krátce po poledni pozoroval vznešené stropy a zlatavé malby. Dost možná u toho přemýšlel, jaký bude jeho debut v roli manažera.
Fotbalový koncert na hřišti neviděl. Rychlý a zasloužený český gól, spoustu šancí, pak ztrátu rychlosti a problémy, které statečně zachraňoval brankář Staněk.
Největší stres nastal v nastavení. Náhradník Kuchta nezištně posílá do unikátního sóla Černého, který běží přes půl hřiště sám na branku. Nedvěd ve VIP sekci vstává, už se rozpřahuje a chce slavit. Nakonec se otáčí na patách a dlouze zůstává v předklonu opařený. Šance je v prachu! Než se v modrém obleku znovu podíval na hřiště, naštvaně posunul zápasový bulletin, který před ním ležel na stolečku.
A to nebylo všechno, protože podobně trestuhodně se za chvíli při nájezdu zachoval Provod. To měl Nedvěd hlavu v dlaních snad ještě déle.
Pořád jen 1:0 pro Česko.
„Chápeš to? Proč?“ obrátil se na šéfa svazu, kterého měl po pravici.
Právě Trunda se svými vlivnými poradci požádal respektovanou personu, jestli by v těžkých časech nepomohla. Po červnovém výprasku 1:5 v Chorvatsku nastala na Strahově rázná změna. Kdyby v pátek večer fotbalová reprezentace nevyhrála, kdo ví, jestli by Nedvědův prvním zásadním krokem nebylo odvolání trenéra.
Ivan Hašek tu otázku po utkání přešel bez emocí: „Jestli jsem si upevnil svoji pozici? To neřeším, nic neupevňuju. Bojuju, abych se dostal na mistrovství světa.“
Naposledy hrálo Česko na velkém šampionátu v roce 2006. Tehdy byl Nedvěd kapitánem, držitelem Zlatého míče a nezpochybnitelným vůdcem. Dnes dává rady, podporuje, hecuje. „Neuvěřitelný frajer. Pan Nedvěd se prostě poslouchá. Pecka, že je tady,“ poklonil se mu brankář Jindřich Staněk.
|
ZNÁMKY: Jak se vám čeští fotbalisté v kvalifikaci Černé Hoře líbili
Abychom to drama v Podgorici nezamluvili, tak v závěrečných vteřinách dostal křeče stoper Holeš, jenže rozhodčí si toho nevšiml. Holeš v bolestech vstal a téměř po jedné noze odskákal do pole. Za ním se od věrných fanoušků ozvalo bouřlivé skandování: „Bojujte za Česko!“
Teprve pak už to přišlo: Kuchta v dalším úniku daroval gólovou přihrávku Černému a mohlo se slavit. V Nedvědově případě celkem decentně. Jen si uhladil svoje kadeře a upravil vázanku.
A jak prožil zápas trenér Hašek?
„V posledních minutách jsem dost zestárl, ale dostanu se do toho zpátky,“ lehce se pousmál.
O čem kouč ještě mluvil?
„Měli jsme druhý gól vstřelit dřív. Bohužel se to nepodařilo. Nakonec bereme cenné vítězství nad silným soupeřem. Musím poděkovat klukům, jak to odpracovali. Někteří mají křeče a dohrávali na pokraji vysílení.“
Kdy se zrodil nápad postavit Jindřicha Staňka: „Jsme rádi, že máme gólmany s formou a herním vytížením. Pečlivě je sledujeme každý zápas. O Jindrovi jsme se rozhodli den před výkopem a musím říct, že odchytal velmi dobrý zápas. Nicméně Matěj Kovář a Víťa Jaroš jsou taky připravení.“
Proč se prvních dvacet minut dařilo výborně a posledních dvacet minut to bolelo: „Je pravda, že jsme začali velmi dobře. Pak se hra vyrovnala a soupeř se dostal do svého typického rytmu. Při každém získaném balonu jdou Černohorci okamžitě do útoku. My nechtěli hrát nahoru-dolů, k čemuž to bohužel sklouzávalo. Oni jsou po zisku fakt výborní, házejí míče za obranu, což bude dělat problémy více týmům.“
Proč byl Václav Černý na lavičce: „Protože řešil svůj přestup do Istanbulu. Cesta tam, cesta zpátky. Pak nemůžete mít úplně čistou hlavu. Ale vážím si toho, že s námi už ve středu trénoval. Vstával kvůli tomu snad ve čtyři ráno, abych všechno stihl. Byli jsme připravení, že nebude hrát od začátku, ale svoji roli zvládl.“
Jak důležitý je Lukáš Červ, střelec krásného prvního gólu: „Asi takhle... Nepostavil jsem ho jen jednou z deseti zápasů a v tom jsme prohráli. Takže moje chyba. V Lukášovi je spousta energie. I díky němu jsme v emocích. V Podgorici měl hrát na černohorského kapitána Jovetiče osobní obranu, ale oni Jovetiče posunuli směrem nahoru, takže jsme se museli přizpůsobit. A přizpůsobili jsme se dobře.“
O tom, že Češi v tabulce Černé Hoře odskočili: „Jsme na rozhraní druhého a třetího koše, v téhle situaci se počítá každý vstřelený gól. Musíme být koncentrovaní, abychom vyhrávali. A kdybychom šli do baráže, tak raději ze druhého koše. Pro to musíme udělat všechno.“
A pondělní přípravě se Saúdskou Arábií: „Zatím počítáme šrámy – a je jich dost. Asi budeme muset někoho donominovat. Hned, jak se rozhodneme, dáme vědět.“
P.S. Z utkání museli předčasně odstoupit slávisté Douděra (stehenní sval) a Kušej (lýtko). Brankář Staněk, další slávista, musel být ošetřován po komplikovaném dvojzákroku.