Šilhavý: Věřím, že si bude Doležal dělat srandu z Jovoviče, a ne naopak

Kolikrát jste se vzbudil, když jste si vzpomněl na závěr s Bulharskem?

Nespal jsem dobře, ale to je po zápase normální. Člověku se po utkání ulevilo. Teď je krátká doba, abychom se zkoncentrovali na další zápas. Hned jsme se připravovali na to, co přijde. Pídili jsme se po zápase Černá Hora - Kosovo.

Trenéra Ljubiše Tumbakoviče, který z politických důvodů odmítl vést tým v pátečním duelu s Kosovem, vedení černohorského svazu odvolalo. Také Bulharsko přijelo s novým koučem. Jak velký vliv to má na zápas?

Nepřeji to žádnému novému trenérovi, ale vůbec bych se nezlobil, kdybychom vyhráli stejně jako proti Bulharsku. Hru Černé Hory výměna až tolik neovlivní, protože kontinuita zůstala zachována tím, že mužstvo povedou asistenti, i způsob hry 4-4-2. Čekají na protiútoky a v tom jsou nebezpeční. Uvidíme, jestli změna trenéra bude pro Černou Horu přínosem, nebo naopak.

Budete napadat vysoko stejně jako proti Bulharsku?

Chtěli bychom navázat na výkon, který jsme předvedli. Myslím, že byl velice dobrý. Korektury mohou být ve výšce napadání. Také musíme reagovat na to, jak se bude prezentovat Černá Hora. Přáli bychom si, aby výkon byl hodně podobný pražskému.

Čekáte stejně složitý zápas?

Utkání bude stejně těžké jako s Bulharskem. Dneska není ve skupině lehkých soupeřů.

Černohorec Jovovič působí v Jablonci, zná hráče z české ligy. Bude to pro soupeře malá výhoda?

Jovovič je výborný fotbalista, trenérovi podá informace o hráčích, které zná z ligy, ale známe také my jeho - umí jeden na jednoho. Věřím, že to bude Martin Doležal, který si z něj potom bude dělat v Jablonci srandu, a ne naopak.

Poslední vstupenky Na kvalifikační zápas Česko - Černá Hora v Olomouci zbývá posledních několik set lístků. Vstupenky lze koupit na internetu i fyzicky na Andrově stadionu. Internetový prodej pokračuje na stránkách www.vstupenkyfotbal.cz. Tam budou lístky k dostání buď do vyprodání, anebo až do výkopu. Při vstupu je nutné mít vstupenku vytištěnou. Na stadionu je možné koupit lístky v neděli od 13 do 18 hodin na pokladně vedle fanshopu nebo v pondělí od 10 do 17 hodin přímo ve fanshopu.

Hraje se finále Ligy národů. Pomohla vám nová soutěž hráče poznat pod větším tlakem než v klasické přípravě?

Jednoznačně to přispělo k poznání týmu v těžším zápase. V přípravě je to víc rozbité, hodně se střídá. Navíc zápasy se Slováky byly hodně dobré a prestižní. Ukázalo nám to víc než přípravné utkání.

Jak jste spokojený se zázemím v Olomouci?

Olomouc je krásné město, skvělí lidi, příjemní, přátelští. Věřím, že přijde plný stadion a podpoří nás v boji o tři body.