Produktivní Jankto? Někdy je to i o náhodě, řekl po krásném gólu

„Bránili docela dobře, ačkoliv se to možná nezdálo. Bylo těžké najít nějaké skuliny, ale po prvním gólu jsme se uklidnili. A když jsme po přestávce přidali druhý, prakticky jsme rozhodli,“ spokojeně hodnotil důležité vítězství třiadvacetiletý legionář ze Sampdorie Janov.

Hned jste věděl, že budete střílet?

Ano. Na videu jsme viděli, že Černohorci po odvrácení balonu chodí hodně nahoru a nehlídají si nabíhající hráče. Věděl jsem, že to tam Pavel Kadeřábek kopne, a že jsem to takto trefil, je i trochu náhoda.

Byl to jeden z vašich nejhezčích gólů v kariéře?

Asi ano. Pamatuju si ještě jeden, který jsem dal z půlky před třemi čtyřmi lety v Serii B, ale tenhle je reprezentační, tak byl asi důležitější.

Výsledek napovídá, že to bylo jednodušší než v pátek v Praze proti Bulharsku (2:1).

Paradoxně to byl ale možná těžší zápas, protože soupeř bránil opravdu dobře. Bylo to zapříčiněné také tím, že jsme byli i unavení, protože dva zápasy ve třech dnech nejsou v tomhle počasí snadné.

Navíc máte i asistenci u druhého gólu Schicka.

V nějakém zápase dáte tři čtyři takové přihrávky a nepadne z toho nic. Tentokrát z toho padly dva góly, někdy je to i o náhodě. Přesně takovou kombinaci jsme ale trénovali před pěti dny.

Byl to váš nejlepší zápas za reprezentaci?

Herně si myslím, že to nebylo úplně nejlepší, ale gól se samozřejmě počítá. Nejdůležitější je další výhra. Proti Bulharsku jsme opravdu rozdali hodně sil. Bylo těžké po dvou dnech zase hrát. Fyzická kondice byla docela dobrá a mohl jsem to odehrát do konce.

Čím si vysvětlujete své výkony v nároďáku, když vás v Sampdorii nevytěžují naplno?

Vždycky je ta volba na trenérovi, jestli mě nechá hrát, nebo ne. Když jdu na hřiště, snažím se dělat to nejlepší. V závěru sezony jsem za Sampdorii odehrál dva celé zápasy, pak poločas a poslední jsem nehrál, protože se mi narodilo mimčo a celý týden jsem netrénoval. V poslední době jsem ale hrával a cítil jsem se na hřišti dobře.

Jak důležitý je pro reprezentaci Patrik Schick?

Pomohl nám samozřejmě obrovským dílem, ale není to jen o něm, ty šance mu musíme připravit. Proti Bulharsku mu nádherně nahrál Mára Suchý, takže to není jen zásluha Schicka, ale celého týmu.

Ze dvou domácích zápasů máte šest bodů, je potěšující i fakt, že jste soupeře většinu času přehrávali?

Chceme takto hrát, věděli jsme, že musíme domácí zápasy zvládnout. Aby se nestalo to, co v minulé kvalifikaci, kdy se doma remizovalo se Severním Irskem a s Ázerbájdžánem a pak se to muselo dohánět v Severním Irsku a doma s Německem. Zvládli jsme to, ale ještě nás čekají tři čtyři klíčové zápasy.

Kosovo vyhrálo v Bulharsku, profiluje se jako největší soupeř?

Paradoxně ano, asi je to nejvíc podceňovaný tým, ale výsledky ale měli i v minulé kvalifikaci. Hlavně u nich to bude hodně těžké utkání. Čekám, že vytvoří pekelnou atmosféru.

A jak se vám líbila ta olomoucká?

Musíme poděkovat fanouškům, protože byli neskuteční. Fandil celý stadion a všem jim děkujeme.