„Být na palubě, vsadím se, že to kluci neudělají. Minimálně z respektu. Skoro u všech jsem klečela, když jsme jim brali míry u nohavic. Teprve podle toho šijete na zakázku. Ale znáte chlapy, jsou to janci, nechají se snadno zblbnout. Odpustila jsem jim hned.“
Až v sobotu Anna Motlíková poletí po světové kvalifikaci s národním týmem do Prahy, obleky od své společnosti Steilmann si jistě pohlídá.
Vážně jste fotbalistům odpustila hned?
Nejdřív jsem byla docela zaskočená, to se přiznám. Ale když jsem si uvědomila, v jaké euforii se to celé stalo, našla jsem pochopení. Čertík vyskočí z krabičky a přestane mít zábrany. Mám čtyři vnuky, všichni hrají fotbal, něco o tom vím. Chlapi prostě občas dělají blbosti.
Když mi řeknete, že to nejsou módní typy, rovnou se s vámi pohádám, protože svoji práci miluju. Rosický s Kollerem, jak ohromně se lišili, mě vizuálně oslovili.