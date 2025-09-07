Emoce s euforií zvítězily. A fotbalisté trhali obleky. Módní guru reprezentace vypráví

Anna Motlíková upravuje kravatu Vladimíru Šmicerovi. | foto: Jaroslav Legner / CNC / ProfimediaProfimedia.cz

Jan Palička
Od našeho zpravodaje v Černé Hoře - Paní šéfová, už to víte? Hrozný malér. Ti pitomci vám roztrhali obleky! Když módní guru fotbalové reprezentace Anna Motlíková vzala před čtrnácti lety telefon, vůbec nechápala, co se děje. Byla totiž služebně v Bukurešti, takže cestu do černohorské Podgorice musela vynechat. Noční postup národního týmu na mistrovství Evropy tím pádem oslavila na dálku a logicky nemohla tušit, co se odehraje v letadle při rozjuchané zpáteční cestě.

„Být na palubě, vsadím se, že to kluci neudělají. Minimálně z respektu. Skoro u všech jsem klečela, když jsme jim brali míry u nohavic. Teprve podle toho šijete na zakázku. Ale znáte chlapy, jsou to janci, nechají se snadno zblbnout. Odpustila jsem jim hned.“

Až v sobotu Anna Motlíková poletí po světové kvalifikaci s národním týmem do Prahy, obleky od své společnosti Steilmann si jistě pohlídá.

Vážně jste fotbalistům odpustila hned?
Nejdřív jsem byla docela zaskočená, to se přiznám. Ale když jsem si uvědomila, v jaké euforii se to celé stalo, našla jsem pochopení. Čertík vyskočí z krabičky a přestane mít zábrany. Mám čtyři vnuky, všichni hrají fotbal, něco o tom vím. Chlapi prostě občas dělají blbosti.

Když mi řeknete, že to nejsou módní typy, rovnou se s vámi pohádám, protože svoji práci miluju. Rosický s Kollerem, jak ohromně se lišili, mě vizuálně oslovili.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Témata: Sport, oblek
