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ONLINE: Česko - Bulharsko 0:0, klíčový zápas o postup na Euro pro jednadvacítku

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Sledujeme online   17:45aktualizováno  18:06

Čeští fotbalisté do 21 let slaví gól v kvalifikaci proti Gibraltaru. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Vítězství zajistí jistou účast v baráži. Remíza by byla velká komplikace v boji o Euro 2027. Prohra znamená konec reálných nadějí na postup, zbude teoretická šance. Čeští fotbalisté v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy do 21 let v Hradci Králové hostí Bulharsko, které je jejich přímým konkurentem. Klíčové utkání druhého se třetím můžete od 18 hodin sledovat v online reportáži.

Češi jsou po víkendové remíze v Ázerbájdžánu (1:1) před Bulhary už jen o bod, vzájemný duel je předposledním v kvalifikaci. Loni v říjnu Češi v Bulharsku podlehli 1:2.

V závěrečném zápase příští úterý se představí v Portugalsku, které by si proti outsiderovi z Gibraltaru mělo zajistit první příčku a tím i přímý postup na šampionát. Ten příští rok hostí společně Albánie se Srbskem.

Výběr trenéra Michala Bílka rozehrál kvalifikaci třemi výhrami, v dalších pěti utkáních ale zvítězil jen jednou. V pátek nečekaně remizoval 1:1 v Ázerbájdžánu, zatímco Bulharsko po obratu zdolalo lídra tabulky Portugalce.

Pokud Bulhaři v Hradci neprohrají, v posledním duelu je čeká Skotsko, která má titěrnou naději, že se přes Bulhary a Čechy ještě protlačí do baráže.

Na šampionát přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do listopadové baráže, v níž se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji.

Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

Kvalifikace ME U21
Skupina B 30. 9. 2026 18:00
zápas probíhá
Česko Česko : Bulharsko Bulharsko 0:0 (-:-)
Sestavy:
Koutný – Lissah, Konečný, Ševínský, Labík – Sochůrek, Bužek, Jelínek – Šín (C), Mašek, Škrkoň
Sestavy:
P. Andrejev – Pavlov, Vladimirov, Božinov, Šiškov – Mitkov (C), Iliev, Jordanov – A. Marinov, Stojančov, Lazarov
Náhradníci:
Dvořák – Hunal, Pech, Vachoušek, Vojta, Míček, Slončík, Boledovič, Kačor
Náhradníci:
A. Andrejev – Georgiev, Nejčev, Rajčev, Stojanov, Onasci, Kazaldžiev, Gigov, Vidolov

Rozhodčí: Kos – Arys, Bohonos (všichni POL)

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Česko vs. BulharskoFotbal - Skupina B - 30. 9. 2026:Česko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.46
  • 3.80
  • 7.60
Ázerbájdžán vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina 2 - 1. 10. 2026:Ázerbájdžán vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 18:00
  • 1.13
  • 8.37
  • 20.70
Dánsko vs. PortugalskoFotbal - Skupina 4 - 1. 10. 2026:Dánsko vs. Portugalsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 20:45
  • 3.28
  • 3.69
  • 2.04
Wales vs. NorskoFotbal - Skupina 4 - 1. 10. 2026:Wales vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 20:45
  • 5.74
  • 4.63
  • 1.48
Německo vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 1. 10. 2026:Německo vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 20:45
  • 1.22
  • 6.50
  • 10.70
Řecko vs. NizozemskoFotbal - Skupina 2 - 1. 10. 2026:Řecko vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
1. 10. 20:45
  • 3.27
  • 3.70
  • 2.05
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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