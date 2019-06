Vyhrát a basta! Jen tři body vrátí české fotbalisty do postupové hry

Po úvodním výprasku 0:5 v Anglii by to byl průšvih. Vysoká porážka dostala Česko pod tlak a už večerní zápas s Bulharskem (od 20.45) ukáže, jak odolní Češi vlastně jsou.

„Osobně je to pro mě asi nejdůležitější zápas. Věřím, že nám fanoušci na Letné pomůžou a zvládneme to,“ řekl trenér Jaroslav Šilhavý.

Šilhavý má za sebou úspěšnou misi v Lize národů, během které se mu povedlo tým napumpovat elánem, ale až teď mu začíná ta pravá fuška. Jde do tuhého.

Cokoli jiného než šest bodů bude po dvojzápase problém. Doma musí národní tým zabrat, jinak se vidina postupu na šampionát, který se hraje už za rok, začne rozplývat hned na začátku kvalifikace.

„Proti Anglii jsme to odehráli strašně, nic si nesedlo. Teď máme šanci na nápravu,“ burcuje obránce Pavel Kadeřábek. „Chceme ukázat, že zápasy, ve kterých jde o všechno, zvládneme.“

Aby se to povedlo, musí Češi v porovnání s březnovým debaklem ve Wembley změnit úplně všechno.

Být odvážnější. Důslednější. Nenechat se ovládnout nervozitou. A naopak se pokusit diktovat tempo.

Česko - Bulharsko Kvalifikace ME 2020 Hraje se v pátek od 20.45 hodin v Praze na Letné. Přímý přenos vysílá ČT sport, online reportáž sledujte na fotbal.idnes.cz. Bulhaři mají v tabulce dva body za remízy 1:1 doma s Černou Horou a v Kosovu. Češi zatím odehráli jen zápas v Anglii (0:5). Z pětičlenné skupiny postoupí na Euro dva nejlepší. Pravděpodobná sestava Česka: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Novák - Souček, Pavelka - Masopust, Král, Jankto - Schick.

Zkrátka bouchnout do stolu a ukázat: Druhé místo chceme my!

Za postupem z první pozice odhodlaně vykročili Angličané, kteří mají po dvou zápasech šest bodů a skóre 10:1. Ale druhá příčka musí být pro Česko jasně danou metou. Z ní vede přímá cesta na šampionát, který se poprvé v historii bude hrát ve dvanácti zemích.

Jenže zatím jsou Češi poslední, jediní bez bodu. A tak potřebují rychle přeskočit balkánský trojblok Bulharsko, Černá Hora, Kosovo. „Všechny jsme viděli na videu a můžu říct, že ani Kosovo není vůbec špatný tým,“ upozorňuje Kadeřábek. „Ale na to my absolutně nemůžeme koukat. Chceme postoupit a basta, takže tyhle soupeře musíme porážet. Kvalitativně jsou za námi, to je zkrátka realita.“

Pravda: dávno je pryč doba, kdy Bulhaři hráli semifinále mistrovství světa (1994). I na Euru byli naposledy před patnácti lety a schválně věnujte pozornost jejich soupisce.

Hvězdy? Nula. Jen útočník Despodov paběrkuje v italském Cagliari, jinak nikdo nehraje v některé z top pěti evropských lig. Osmnáct fotbalistů v nominaci je z domácí soutěže, ale jen dva z mistrovského Razgradu, jehož kádr je nabitý cizinci.

Nejzajímavější postavou je kapitán Popov, i když víc než uměním poutá pozornost výčtem průšvihů.

V autobusu se bavil házením lahví po řidiči, který málem naboural.

Před kvalifikačním zápasem o Euro 2012 proti Anglii zorganizoval hromadnou pitku. A během kvalifikace o minulý šampionát ve Francii vyfasoval zákaz reprezentovat, když vyšlo najevo, že na srazech národního týmu šikanoval maséra.

Pro současného kouče Balakova je Popov důležitý, ale ani on nezvedá sílu Bulharů nad evropský průměr. I proto velí Česku povinnost: Vyhrát!