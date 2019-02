V březnu Brazílie, na podzim Argentina? Znovu nás oslovili, potvrdil Malík

Fotbal

Zvětšit fotografii Nový šéf fotbalové asociace Martin Malík v diskuzním pořadu Rozstřel. | foto: Michal Růžička, MAFRA

led 24 2019

Kdyby to dopadlo, byl by to svým způsobem unikát: česká fotbalová reprezentace by se po březnovém přípravném duelu s Brazílií mohla na podzim utkat také s Argentinou. Obě asociace diskutují o podzimním termínu, byť mají k případné dohodě zatím daleko.

Dva giganti během jediného roku? Brazílie v Česku Svátek pro český fotbal. Reprezentace v březnu přivítá Brazílii

Jak se rodila akce Brazílie. Kolik to bude stát, proč nevyšla Argentina? „Je pravda, že určitá komunikace mezi námi a Argentinou v tuto chvíli opět probíhá, ale neumím říct, jak moc je to reálné,“ uvedl ve čtvrtek dopoledne předseda fotbalové asociace Martin Malík. Češi s Argentinou jednali už o březnovém přípravném zápase, který nakonec sehrají v Edenu proti Brazílii. Podmínkou Argentinců totiž bylo nastoupit na stadionu s nejméně 30tisícovou kapacitou, jenž v Česku není. Proto se mluvilo o německých Drážďanech. „Pokud by Argentina dál trvala na svém, bylo by to pro nás velmi limitující,“ přiznal Malík. „Nicméně zpráva, že se týmy jako Argentina nebo Brazílie chtějí s naším nároďákem utkat, je pro celý český fotbal velmi dobrá.“ Očekávaný duel s Brazílií vyjde asociaci zhruba na 20 až 25 milionů korun, všechny náklady ponese dceřiná marketingová společnost STES. Mimořádna valná hromada kvůli členským příspěvkům Fotbalová asociace bude 5. února na mimořádné valné hromadě jednat o uvolnění členských příspěvků, aby jimi mohla pokrýt náklady za první čtvrtletí roku 2019. Dotace (zhruba 550 milionů korun) od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dorazí na FAČR nejdřív na konci března.

„Potřebujeme příspěvky uvolnit, abychom byli schopni tyto vlastní zdroje použít k dofinancování přidělených státních dotací a pokrýt náklady v průběhu prvního kvartálu letošního roku,“ uvedl Martin Malík. Delegáti budou na valné hromadě schvalovat také systém využití dotací tak, aby byl v souladu s platným rozhodnutím ministerstva školství. Předseda asociace očekává hladký průběh.

„Aktuálně řešíme výši vstupenek, předpokládám, že nejpozději na konci příštího týdne budeme schopni oznámit kdy a za jakých podmínek odstartuje jejich prodej,“ uvedl Malík. Podle něj musí asociace ceny konzultovat i s brazilskou stranou, zároveň se chystá omezit obvyklý protokol. „Chceme zajistit, že se k fanoušků dostane skutečně co nejvíc vstupenek,“ dodal.

Když naposledy Češi podobně velký zápas hostili, bylo z toho fiasko. Na kvalifikační zápas proti Německu v září 2017 zbylo v Edenu přes tisíc volných sedaček. Ceny vstupenek tenkrát začínaly na 890 korunách, dražší byly k mání za 1890 a 2890 korun.