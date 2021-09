Jdeme za vítězstvím, přijímá Šilhavý roli favorita navzdory ztrátám

Reprezentační sraz ovlivnily přestupy stoperů Jakuba Brabce do Soluně a Davida Zimy do FC Turín. A také poslední ligové kolo, ve kterém se zranil slávista Ondřej Kúdela, s nímž se počítalo do základu. Jan Bořil kvůli zdravotním potížím ani nenastoupil.

„Mysleli jsme si, že už to bude kompletní. Bohužel poslední kolo ligy to změnilo,“ povzdechl si Šilhavý. Původně počítal jen s absencí Čelůstky.

Sestavu, kterou vyšle ve čtvrtek od 20.45 hodin proti Bělorusku, včetně obranné čtveřice, má už ovšem vymyšlenou.



ANKETA: Kdo by měl proti Bělorusku nastoupit v základní sestavě? Vyberte jedenáctku fotbalistů pro kvalifikační utkání

Coufal, Kalas. A kdo k nim? To si zatím nechal pro sebe.



Kovaní stopeři už jsou jen dopovolaní Václav Jemelka s nováčkem Filipem Kašou, ve hře je ovšem i přesunutí Tomáše Holeše ze zálohy. „Varianta, že se stáhne do obranné čtyřky, existuje. Může tam naskočit,“ připustil reprezentační kouč.

Co zbytek nominace? Jsou všichni zdravotně v pořádku?

Všichni hráči z nominace jsou k dispozici. Co se týče absencí, je jich hodně. Složení nominace nebylo jednoduché. Pět hráčů nám bude chybět ze základní sestavy, v jaké jsme hráli na Euru. Další hráči si o nominaci řekli, podávají dobré výkony v české lize i v zahraničí. Jsou připravení si dále o místo v reprezentaci a navázat na výsledky na Euru.

Trénink české reprezentace před utkáním kvalifikace mistrovství světa s Běloruskem.

Reprezentační sraz opustili stopeři Brabec se Zimou, aby dokončili přestupy. Jak vás to ovlivnilo při výběru sestavy?

Strategii nám to trošku změnilo. Museli jsme dopovolávat hráče do soustředění. Nějak už jsme se rozhodli, kteří hráči zítra vyběhnou. Věřím, že to zvládnou. Na Euru jsme sledoval, jak se tým těžkými zápasy posouvá. Oběma jsem přesuny do zahraničí schvaloval. Nejsem rád, že tady nejsou, nicméně takhle to dopadlo. Uvidíme, jak to bude do příštího srazu.

Ze reprezentačních fotbalistů přestoupil i Jakub Jankto, který vyměnil Sampdorii za španělské Getafe.

Věděl jsem, že touží po změně. Vnímá to pozitivně a je rád, že tenhle krok udělal.

Co očekáváte od Běloruska?

Bělorusové chtějí hrát, jsou fotbaloví. Když jim to soupeř dovolí, kombinují. Pokud ne, hrají dopředu nákopy a tam to dobírají. Nebezpeční jsou ze standardních situací, mají signály vědí o sobě. Mají náš respekt, ale nevzdáváme se role favorita jednoznačně jdeme za vítězstvím.

Věříte ještě v první místo ve skupině?

Jsme koncentrovaní na tenhle zápas. Chceme ho zvládnout a pak se připravit na Belgičany. Bude to těžký soupeř, velký mač. Věřím, že úplně nepropadneme. Měl by nám k tomu pomoct výkon s Běloruskem.

Obranu už jsme řešili, ale co směrem dopředu? Jak se změní způsob hry bez distancovaného Patrika Schicka?

Sestava je daná. Pokud se nic nestane na tréninku nebo v noci, máme jasno. Chceme být aktivní a hrát útočně. Nejen útočná vazba, ale i odzadu od obrany, nenechat Bělorusy hrát. A samozřejmě se dostávat do šancí a proměňovat je. Patrik Schick nasadil vysokou laťku, ale věřím, že i kluci, co jsou tu s námi, jsou taky schopni dávat góly a zítra to ukážeme.