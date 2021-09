Kdo za Čelůstku, Schicka či Bořila? Poprvé od Eura jdou fotbalisté do akce

Národní mužstvo vstupuje do nové sezony, pokračuje v bojích o mistrovství světa 2022, které začalo v březnu. A je značně pomlácené.

Z různých, především zdravotních důvodů nejsou k dispozici takřka dvě desítky hráčů, kteří v týmu za poslední rok byli a měli by naději se do nominace dostat.

„Musíme to brát jako realitu,“ říká trenér Jaroslav Šilhavý.

ANKETA: Kdo by měl proti Bělorusku nastoupit v základní sestavě? Vyberte jedenáctku fotbalistů pro kvalifikační utkání

Přesto může složit silnou sestavu, ne příliš jinou od té, která se na červnovém evropském šampionátu probila až do čtvrtfinále.

Brankář Vaclík, pravý obránce Coufal, stoper Kalas, středopolaři Souček, Holeš, Barák, Král, levé křídlo Jankto. Vyloženě chybí druhý stoper, levý obránce, pravý záložník a hrotový útočník.

Po dvou letech s fanoušky Česko - Bělorusko, čtvrtek 20.45 Česká reprezentace může po takřka dvou letech odehrát domácí zápasy před zaplněnými tribunami. Vstupenky na kvalifikaci proti Bělorusku v Ostravě (2. září) a přípravu proti Ukrajině v Plzni (8. září) k dispozici. „Pamatuju si, jak čtvrtfinále Eura v Budapešti nás lidé hnali. Těším se se moc a věříme, že přijdou v co největším počtu,“ přeje si brankář Tomáš Vaclík. „V Ostravě bývá tradičně dobrá atmosféra, tak doufám, že nás přijdou podpořit a bude plný stadion,“ říká obránce Vladimír Coufal. Pro kapacitu neplatí žádná omezení, při nákupu vstupenky divák jen zaškrtne, jakým způsobem bezinfekčnosti se prokáže. Platí standardní vládní opatření jako na jakoukoli sportovní či kulturní akci: dokončené očkování, test na covid či potvrzení o prodělání nemoci do 180 dnů. Předprodej vstupenek na internetové adrese www.vstupenkyfotbal.cz.

Kdo by tedy měl Čelůstku, Bořila či Kadeřábka, Masopusta a Schicka nahradit?

„Od mistrovství Evropy je to kalup. Předkola pohárů, do toho liga. Kdy hráče nasadit, kdy jim dát volno. Pro všechny je to složité. Potýkají se s tím všechny národní týmy. Je pravda, že česká liga se hrála nejdéle a prostor pro odpočinek prostě nebyl,“ přemítal Šilhavý.

„U nás je ten počet hráčů opravdu vysoký, což nás netěší. Ale já věřím trenérům, že si s tím poradí a že zápasy zvládneme,“ řekl předseda asociace Petr Fousek.

Češi ve čtvrtek hostí Bělorusko, v neděli se představí v Belgii a příští středu je čeká příprava s Ukrajinou.

Důležité jsou úvodní dva duely, po nich se kvalifikace překlopí do své druhé poloviny.

Kouč bude mít největší dilema zřejmě s tím, koho nasadit do středu obrany vedle Kalase.

Nejenže chybí Čelůstka, ale z původní nominace vypadli zraněný Kúdela a Zima, který dostal svolení se zařídit po přestupu ze Slavie do FC Turín. Pro Kúdelu to zase měl být návrat od března po následném trestu za údajný rasismus v pohárovém utkání Slavie na Rangers.

Šilhavý má tak na stopery k dispozici jen olomouckého Jemelku a plzeňského Kašu. První hrál za národní tým jen dvě přípravy, druhý je nováčkem.

Ke Kalasovi se však ještě nabízí Holeš, který za reprezentaci odehrál výborné zápasy na pozici defenzivního záložníka, ale ve Slavii ho v nouzi využívají i právě na stoperu.

Holeš by tak uvolnil místo ve středu pole, kde má Šilhavý naopak největší přetlak. Mezi tři vyvolené do základní sestavy patří kapitán Souček, Král a Barák, případně tam mohou nastoupit nováček Sáček či Sadílek.

Na pozici levého obránce místo Bořila s Kadeřábkem, kteří jsou oba zranění, se nabízí Aleš Matějů, stabilní hráč kádru reprezentace.

Náhradníky mezi krajními beky jsou nováčci Havel s Wiesnerem.

Na místa krajních záložníků vedle Jankta, který má místo jisté, kouč vybírá mezi Peškem a Zmrhalem.

Případně tam může stáhnout jednoho z útočníků Vydru nebo Hložka, kteří na křídlech za Šilhavého v národním mužstvu už nastupovali.

A druhý by při absenci potrestaného Schicka, který pyká za vyloučení v březnové kvalifikaci ve Walesu, nastoupil na hrotu.

„Když je někdo nejlepší střelec mistrovství Evropy, tak ten bude chybět jednoznačně. Ale věřím, že ti, kteří šanci dostanou místo něj, budou platní,“ řekl Šilhavý.

Vedení reprezentace se dvouzápasový trest po Schicka snažilo zmírnit, napsalo dlouhé vysvětlení, český pohled na situaci, ale disciplinární komisi UEFA to neobměkčilo.

Vedle Vydry s Hložkem jsou mezi útočníky ještě Tecl a Doležal, jeden je typem brejkového hráče, druhý do vápna.