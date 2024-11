Poslední krok k Euru: mladí fotbalisté jsou v odvetě proti Belgii ostražití

Česko v pátek v Belgii vyhrálo 2:0, i když nebylo lepším týmem, ale dalo dva šťastné góly. Po půlhodině domácí gólman při snaze rozehrát trefil Karabce, od nějž se míč odrazil do prázdné brány. Druhou branku přidal v závěru střídající Fila.

Pokud Češi slibný náskok uhájí, na závěrečný turnaj, kterého se zúčastní šestnáct zemí a bude ho hostit osm slovenských měst, postoupí potřetí za sebou.

Baráž o Euro 2025 První zápasy Belgie – Česko 0:2 Gruzie – Chorvatsko 1:0 Finsko – Norsko 5:1

„Nervozita nějaká bude, ta přichází pravidelně. První zápas dopadl nad očekávání nejen výsledkově, ale i herně, byť tam byla spousta nepřesností, které vznikaly určitou obavou proti silnějšímu soupeři. Celkový projev ukazuje, že je tým solidně připravený,“ řekl trenér Jan Suchopárek na pondělní tiskové konferenci.

„Máme náskok, ale výsledek může být hodně zkreslující. Musíme být ostražití a být minimálně stejně tak efektivní jako v prvním zápase.“

Belgie v kvalifikační skupině vyhrála čtyři z pěti venkovních zápasů, podlehla pouze ve Španělsku. Čeští mladíci mají v Malšovické aréně stoprocentní bilanci, v dosavadních třech utkáních tam pokaždé slavili vítězství.

„Ukázali jsme si, že se s nimi dá hrát. Ale na výsledek z prvního utkání zapomeňme. Musíme hrát tak, jako by šlo o jediné a rozhodující utkání,“ prohlásil kapitán Václav Sejk.

Euro 2025 na Slovensku Hostitelská města: Trnava Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, Dunajská Streda, Prešov, Trenčín Jistí účastníci: Itálie, Španělsko, Nizozemsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Anglie, Ukrajina, Portugalsko, Slovinsko, Francie, Dánsko.

„Je to nový zápas, jako by tu bylo nula nula. V hlavě můžeme mít náskok ke konci zápasu, ale na začátku do toho půjdeme jako v prvním utkání. Chceme vyhrát,“ zdůraznil obránce Jaroslav Harušťák.

Šampionát zná třináct ze šestnácti účastníků, vedle pořadatelské země si postup z kvalifikace zajistily Itálie, Španělsko, Nizozemsko, Německo, Polsko, Rumunsko, Anglie, Ukrajina, Portugalsko, Slovinsko, Francie a Dánsko, které ve své skupině předčilo právě Čechy.

Česká jedenadvacítka se zatím utkala s Belgií osmkrát a má s ní příznivou bilanci pěti výher, jedné remízy a dvou porážek s aktivním skóre 15:5.