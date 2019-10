Nejdeme si to užít, ale uspět. Fotbalisté se chystají na Anglii

V pátek to bude poprvé v samostatné historii, co v Česku nastoupí Anglie. V současnosti jeden z nejlepších národních týmů světa.

V kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2020 půjde o hodně domácímu Česku i soupeři.

„Oni to mají jasně nalajnované, přijedou sem vyhrát. Chtějí kvalifikací projít bez ztráty bodů. A pro nás je zase pořádnou motivací být prvním týmem, který je o ty body obere,“ zdůraznil Souček.

České mužstvo se scházelo během pondělí v Praze. Trenér Jaroslav Šilhavý z původní nominace musel oželet Pavelku, Hovorku a Nováka, kteří jsou zranění. Místo nich povolal Kalvacha, Simiče a Zmrhala.

Čtyři dny se Češi budou v Praze připravovat a v pátek v Edenu vyzvou mužstvo, které je v březnu v Londýně ponížilo 5:0.

„Do Wembley jsem se hodně těšil, ale herně ani výsledkově se nám to tam vůbec nepovedlo. Trochu mě to srazilo,“ přiznal Souček.

Jeho dnešní sebevědomá slova vycházejí z toho, že Souček a jeho spoluhráči ze Slavie od té doby odehráli několik zápasů proti špičkovým klubům a neztratili se, na rozdíl od české reprezentace v Anglii.

V týmu je po vypadnutí Hovorky sedm současných slávistů a další dva (Král, Zmrhal), kteří s nimi sezonu začali a nedávno přestoupili.

„Ve Slavii si věříme, že můžeme uspět proti komukoli. I národní mužstvo má sílu. V Anglii nejsou lepší hráči než třeba v Dortmundu. Můžeme si to s nimi rozdat jako Slavie v Lize mistrů,“ zdůraznil Souček.

Sedm slávistů nemuselo vyklízet v Edenu kabinu, do které se dočasně nastěhují reprezentanti. „My nominovaní jsme si tam věci nechali. Chtěl bych i sedět na svém místě, mám ho rád. I z pověrčivosti,“ říká Souček s úsměvem.

Pokud Anglie vyhraje, stane se jedním z prvních účastníků Eura 2020. Vítězství v Praze jí dá jistotu. „Už ji chceme mít,“ přeje si trenér Gareth Southgate.

Čechům jde o co nejlepší výchozí pozici pro listopadový klíčový duel s Kosovem. „Pro psychiku by výhra byla hodně důležitá. Porazit Anglii, to hodně zvedne sebevědomí,“ podotkl Souček.

V tabulce skupiny A jsou Češi druzí, třetí Kosovo na ně ztrácí bod a hraje doma s poslední Černou Horou. Po vzájemném listopadovém duelu v Plzni hrají Češi v Bulharsku a Kosovo hostí Anglii.

Angličané zatím soupeře poráží na hlavu. Česku, Černé Hoře i Kosovu dali po pěti gólech, Bulharsku „jen“ čtyři.

„Jejich hráči jsou třeba jinde fotbalově, ale když je přeběháme, tak se to může srovnat. Se Slavií jsme si ověřili, že tím lze ty fotbalové dovednosti nahradit,“ poznamenal Souček.

Anglický policista žádal změnu výkopu

Uvidí se v pátek pozdě večer. S výkopem ve 20.45 měli Angličané, konkrétně zástupce policejního náčelníka Mark Roberts, problém.

Napsal dopis Evropské fotbalové unii (UEFA), aby zvážila odehrání duelu už odpoledne. Má obavy, aby se neopakovaly násilné scény z loňské přípravy v Amsterdamu s Nizozemskem.

Pro Anglii šlo o poslední zápas v pátek večer a tehdy bylo kvůli řádění v ulicích zadrženo přes sto anglických fanoušků. Neurvalé chování ve městě Angličané předvedli i při červnové Lize národů v Portugalsku.

„Je lepší kritické situaci předejít než se ji snažit kontrolovat a pak toho litovat,“ citoval Robertse deník The Guardian.

„Co se týče otázky přeložení termínu, tak ten je od losu kvalifikační skupiny daný a je plně v kompetenci UEFA,“ zdůraznil mluvčí české reprezentace Petr Šedivý.

„Přípravám na zápas přikládáme maximální důležitost, a to se týká i s tím spojených bezpečnostních opatření. Máme nastavený interní systém komunikace s českou i anglickou policií, podle kterého stanovujeme počty pořadatelů a další opatření. Děláme maximum pro to, aby na stadionu žádné nepřístojnosti nevznikly.“

Angličané pro své fanoušky dostali necelé čtyři tisíce vstupenek, ale lze očekávat, že jich v hlediště bude víc. Že si vstupenky obstarají od překupníků.