Třetí obránce mimo hru, před Anglií vypadl i Kadeřábek, místo něj Řezník

Kadeřábek patří k tahounům národního mužstva, byť v posledním zářijovém utkání v Černé Hoře zůstal na lavičce, přednost dostal Vladimír Coufal.

„Je to smůla, ale prostě to musíme přijmout. I takové situace fotbal přináší a my se s tím musíme vypořádat,“ řekl trenér Jaroslav Šilhavý.

Česko - Anglie pátek 20.45 Vstupenky jsou k dispozici na webu www.vstupenkyfotbal.cz.

Kadeřábek o víkendu slavil senzační vítězství v lize na Bayernu, ale po příjezdu do Prahy onemocněl.

Další obránci David Hovorka ze Slavie s Filipem Novákem z Trabzonsporu vypadli kvůli zranění, které o víkendu utrpěl i středopolař David Pavelka z Kasimpasy.

Kouč dodatečně nominoval záložníka Lukáše Kalvacha z Plzně, stopera Stefana Simiče z Hajduku Split a levého záložníka Jaromíra Zmrhala z Brescie.

„Hráči, kteří dostali dodatečnou pozvánku, jsou dostatečně kvalitní a zkušení, takže jsme přesvědčení, že nám pomůžou,“ zdůraznil Šilhavý.

Třicetiletý Řezník nastoupil za národní mužstvo naposledy loni v září v Rusku (1:5), bylo to ještě za bývalého trenéra Karla Jarolíma. Předchozí start si připsal v létě 2014 proti USA (0:1) za kouče Pavla Vrby.