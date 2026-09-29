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Fotbalistům bude proti Anglii scházet Coufal, v nominaci chybí i Sejk či Šubert

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  13:07
Český obránce Vladimír Coufal v souboji s Ante Budimirem z Chorvatska

Český obránce Vladimír Coufal v souboji s Ante Budimirem z Chorvatska | foto: AP

Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí.
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Na pondělním tréninku chyběl, ve zveřejněné nominaci na večerní utkání s Anglií český pravý obránce Vladimír Coufal rovněž není. Fotbalisté se ve druhém duelu Ligy národů musejí obejít také bez Václava Sejka a Martina Šuberta, jenž se do výběru nevešli. Vrací se naopak kapitán Ladislav Krejčí, jenž úvodní zápas s Chorvatskem sledoval z tribuny.

Angličanům bude v Praze chybět levý bek Nico O‘Reilly. Nominaci k utkání nově zveřejňuje dopoledne před jednotlivými duely na svém webu UEFA.

A potvrdila to, co mnozí vysledovali už na pondělním tréninku. Na pozici pravého obránce musí kouč Santi Denia udělat změnu.

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Coufal v sobotu proti Chorvatsku (1:2) v premiéře pod španělským trenérem Deniou navlékl kapitánskou pásku místo Ladislava Krejčího, který kvůli doznívajícímu zranění nebyl ani na lavičce. V nominaci na duel s Anglií si oba místo prohodili, kvůli zdravotním potížím odpočívá Coufal.

Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí.

Na pravém beku ho nejspíš nahradí Michal Sáček.

Do zápasové nominace se tentokrát Deniovi nevešli ani Sejk a jeden z nováčků Šubert, oba přitom v roli střídajících hráčů naskočili proti Chorvatům. Nahradili je útočník Daniel Vašulín a ofenzivní záložník Ondřej Lingr, kteří v sobotu nebyli ani na lavičce.

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Angličané se budou muset obejít bez levého beka Manchesteru City O‘Reillyho, jenž v pondělí netrénoval s týmem. Hlavní ofenzivní smršť v čele s kapitánem Harrym Kanem či záložníkem Judem Bellinghamem v nominaci k zápasu nechybí.

Utkání začne v pražském Edenu ve 20:45. Oba celky budou usilovat o první body do tabulky skupiny A3. Češi na úvod podlehli Chorvatsku 1:2, Angličané Španělsku 2:3.

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