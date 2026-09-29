Fotbalistům bude proti Anglii scházet Coufal, v nominaci chybí i Sejk či Šubert

Angličanům bude v Praze chybět levý bek Nico O‘Reilly. Nominaci k utkání nově zveřejňuje dopoledne před jednotlivými duely na svém webu UEFA.
A potvrdila to, co mnozí vysledovali už na pondělním tréninku. Na pozici pravého obránce musí kouč Santi Denia udělat změnu.
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Coufal v sobotu proti Chorvatsku (1:2) v premiéře pod španělským trenérem Deniou navlékl kapitánskou pásku místo Ladislava Krejčího, který kvůli doznívajícímu zranění nebyl ani na lavičce. V nominaci na duel s Anglií si oba místo prohodili, kvůli zdravotním potížím odpočívá Coufal.
Na pravém beku ho nejspíš nahradí Michal Sáček.
Do zápasové nominace se tentokrát Deniovi nevešli ani Sejk a jeden z nováčků Šubert, oba přitom v roli střídajících hráčů naskočili proti Chorvatům. Nahradili je útočník Daniel Vašulín a ofenzivní záložník Ondřej Lingr, kteří v sobotu nebyli ani na lavičce.
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Angličané se budou muset obejít bez levého beka Manchesteru City O‘Reillyho, jenž v pondělí netrénoval s týmem. Hlavní ofenzivní smršť v čele s kapitánem Harrym Kanem či záložníkem Judem Bellinghamem v nominaci k zápasu nechybí.
Utkání začne v pražském Edenu ve 20:45. Oba celky budou usilovat o první body do tabulky skupiny A3. Češi na úvod podlehli Chorvatsku 1:2, Angličané Španělsku 2:3.