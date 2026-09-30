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Anglická média hodnotí: Nešikovnost Šulce a pak procházka. Vyzdvihují i Gordona

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  10:02
Fotbalisté Anglie slaví gól Česku.

Fotbalisté Anglie slaví gól Česku. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Anglický útočník Kane se snaží zastavit Michala Sadílka.
Český trenér Santi Denia.
Matěj Radosta v zápase s Anglií.
Santi Denia po prohře s Anglií.
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Nebýt červené karty, mohl by se soupeř českých fotbalistů nadřít víc. Utkání v Edenu bylo ale i díky vyloučení Pavla Šulce nakonec jako procházka, píší anglická média po hladkém vítězství 2:0. „Brankář James Trafford uhájil jedno z nejjednodušších čistých kont, které tým kouče Thomase Tuchela už nutně potřeboval,“ poukazují na Ostrovech.

Právě až do zmíněné červené karty v pětadvacáté minutě se Češi drželi. „Až do vyloučení byli lepší,“ poznamenal The Guardian.

„Začátek nebyl zrovna nejlepší. Anglii chyběla soudržnost, reprezentanti kupili chyby, některé přihrávky byly lehkovážné a v obraně byli trochu otevření,“ napsal list. „Pak už to byla procházka.“

„Bylo to v podstatě hodně jednoduché,“ uvedl bulvární Daily Mail.

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„Domácí tým momentálně prochází bolestivým přerodem a prohrál v Edenu o víkendu s Chorvatskem. Jejich poslední vítězství bylo v přípravném zápase před mistrovstvím světa proti Guatemale a může chvíli trvat, než se jim podaří další. Český tým o deseti nakonec vyčerpal síly i štěstí,“ dodal deník.

Šulcovu červenou kartu pak rozebral bývalý brankář Paul Robinson v živém vysílání BBC Radio 5. „Šulc se zpozdil, byla to nešikovnost. Trefil Elliota Andersona do poloviny holeně, nevypadalo to hezky. Jakmile rozhodčí odešel k obrazovce, nemohlo to dopadnout jinak.“

Přesto domácí neodpadli a dál hráli ve stylu, jakým se snaží prezentovat nový španělský kouč Santi Denia. Několikrát musel zasáhnout brankář Matěj Kovář.

„Vítězství Anglie nepochybně ovlivnil incident, kdy byl Šulc vyloučen za poněkud nešikovný a pozdní souboj s Andersonem,“ doplnil Daily Mail.

Český útočník Pavel Šulc opouští hřiště po červené kartě v zápase s Anglií.

„Ukvapený Šulcův zákrok všechno změnil. Trefil Andersona pozdě a vysoko, i když nic vyloženě nepříjemného. Červená karta možná zkazila zápas, ale Tuchel si zrovna na tohle určitě nestěžuje,“ podotkl The Guardian.

Přesilovku bronzových medailistů z letního světového šampionátu nakonec využili po změně stran Anthony Gordon s kapitánem Harrym Kanem.

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Právě Gordonova forma je v posledních týdnech na Ostrovech velkým tématem, pro tamní média byl jednoznačně mužem zápasu. „Lidé se divili, když odešel do Barcelony za tolik peněz a Marcus Rashford se vrátil do Manchesteru United. Jenže Gordon se stal klíčovou součástí anglického týmu. Když je plný sebevědomí a nasadí své tempo, může si vybrat stranu a způsobuje obráncům nejrůznější problémy,“ zdůraznil Robinson.

„Dva góly pro Anglii jsou skvělé, ale čisté konto je pro Tuchelův tým také velkou vzpruhou. Před tímto duelem inkasoval v posledních šesti zápasech 13 gólů a udržel nulu pouze ve čtyřech,“ připomněla BBC.

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