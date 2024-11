Zase jiná obrana, jinak beze změn. Jak by měli fotbalisté v Albánii nastoupit

Po zářijovém debaklu v Gruzii (1:4) trenér Hašek opustil od rozestavení se třemi stopery, s nimiž odehrál všechna utkání na červnovém mistrovství Evropy. Od následujícího domácího duelu s Ukrajinou (3:2) český tým hraje na čtyři obránce, což mu přineslo výhru nad Albánií (2:0) a remízu v odvetě s Ukrajinou (1:1).

Ve všech dosavadních zápasech podzimní sezony z obránců nastoupil jen Coufal, byť v Gruzii v základním rozestavení byl psaný na pozici pravého wingbeka. Třikrát byli jeho parťáky Martin Vitík a Ladislav Krejčí, oba však nyní kvůli zranění scházejí.

Jen v Gruzii nastoupili David Zima, jenž se teď také omluvil, a Robin Hranáč. Ten se do nominace nevešel, protože v Hoffenheimu nehraje. Zraněný je i Jaroslav Zelený, jenž naskočil doma proti Ukrajině na levém kraji.

Pouhý jeden start má i Tomáš Holeš. Připsal si ho doma proti Albánii, protože Krejčí měl trest za žluté karty. Další zápas už byl stoper z Girony ve dvojici zpátky s Vitíkem.

V jakém složení hrála obrana v Lize národů Gruzie - Česko 4:1: Zima, Hranáč, Krejčí (Coufal na wingbeku) Česko - Ukrajina 3:2: Coufal, Vitík, Krejčí, Zelený Česko - Albánie 2:0: Coufal, Vitík, Holeš, Bořil Ukrajina - Česko 1:1: Coufal, Vitík, Krejčí, Bořil A v jakém bude hrát? Albánie – Česko: Coufal, Holeš, Jemelka, Bořil?

V říjnu se do národního mužstva po třech letech a třech měsících vrátil Jan Bořil. Na levém kraji odehrál duely s Albánií a v Polsku proti Ukrajině.

„Teď nám vypadlo hodně hráčů a to nikdy není dobrý. Ale jsou tady s námi další kluci, kteří jsou schopní je nahradit,“ poznamenal Holeš.

Pro listopadové zápasy, v nichž se rozhodne o tom, jestli Česko postoupí do elitní úrovně Ligy národů přímo, nebo bude hrát play off o postup či o záchranu, tak Haškovi zůstali zkušení: třiatřicetiletý Bořil, o rok mladší Coufal a jedenatřicetiletý Holeš.

K nim do čtyřky kouč s největší pravděpodobností nasadí Václava Jemelku, jenž se za Haška do národního mužstva dostal vůbec poprvé. Celkem nasbíral osm startů, ten poslední před rokem proti Moldavsku v závěru kvalifikace o Euro 2024.

V nominaci jsou totiž už jen dva obránci: Milan Havel a dodatečně povolaný Patrizio Stronati.

„Souhra? Bude to v pohodě, kluci tady nejsou poprvé. Nacvičíme si to na tréninku a v zápase to pak fungovat bude,“ ujistil Holeš.

Zbývající jména do základní jedenáctky si lze dosadit lehce. Neočekává se, že Hašek sestavu z říjnových zápasů výrazně překope. V obou duelech nastoupili Václav Černý s Lukášem Provodem na krajích záložní řady, Lukáš Červ na pozici defenzivního záložníka, kapitán Tomáš Souček ve středu pole, nad nimi Pavel Šulc a na hrotu Tomáš Chorý.

Že chce Hašek hrát s Chorým znovu, to naznačila už nominace, když nepovolal Patrika Schicka, byť to vysvětloval jeho drobnými zdravotními potížemi. Schick však druhý den po tiskové konferenci byl v základní sestavě Leverkusenu a skóroval.

Ke změnám nemá Hašek ani důvod, všichni totiž mezi oběma srazy ve svých klubech ukazovali, že mají formu.

Předpokládaná sestava v Albánii by mohla vypadat následovně: Kovář - Coufal, Holeš, Jemelka, Bořil - Červ, Souček - Černý, Šulc, Provod - Chorý.

Někteří dostanou jiné úkoly než mají v klubech, souvisí to totiž s jiným rozestavením v reprezentaci, než na které jsou zvyklí. Slávističtí obránci Holeš s Bořilem nastupují většinou ve třech vzadu, Provod hraje spíš pod hrotem a nikoli na kraji, kde je víc defenzivních úkolů.

„Není to problém. Mám výhodu, že můžu hrát na víc postech, nevadí mi to. V reprezentaci musím víc bránit, mám trochu jiné úkoly než ve Slavii. Nechci říkat, že si v útočné fázi můžu dělat co chci, ale mám tam dost volnosti. Dozadu si však taky něco splnit musím. Ale asi se shodneme, že jsem spíš ofenzivnější hráč,“ poznamenal Provod.

Jaké jsou další možnosti sestavy? Brankářská trojice je shodná jako v říjnu, kdy jako jednička vystupoval Matěj Kovář. V Leverkusenu sice nemá vytížení, ale v očích trenérů má před Martinem Jedličkou i Antonínem Kinským přednost. Jiná situace může nastat ve druhém listopadovém duelu proti Gruzii, pokud by se o osudu týmu rozhodlo už v prvním zápase.

Když Češi v Albánii zvítězí a Ukrajina porazí Gruzii, s předstihem si zajistí první příčku.

„Nedávno jsme s nimi hráli doma, takže víme, co čekat, ale zároveň si myslím, že to bude jiné utkání. Tentokrát je poženou fanoušci, takže si budou víc věřit. Ale my musíme navázat na to, co jsme předvedli posledně,“ zhodnotil v nahrávce pro média Lukáš Červ.

Do záložní řady jsou možnosti spíš do středu pole: nováčci Jiří Boula s Matějem Šínem, dále Alex Král jako tzv. osmička či defenzivní hráč a Ondřej Lingr jako ofenzivní.

Na krajní pozice lze počítat s Adamem Hložkem, byť v Hoffenheimu nastupuje spíš na hrotu, a Vasilem Kušejem. Náhradou za Chorého jsou v kádru Jan Kuchta s Janem Klimentem.