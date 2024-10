Klíčový zápas, říká Hašek o Albánii. Zranění? Náročný program je neúnosný

V Lize národů totiž čtyři nejlepší vítězové skupin získají vstupenku do baráže, a to v případě, že se ani tam případně nedostanou z klasické kvalifikace, která startuje příští rok.

Česko tak dobrými výkony na podzim může získat určitou pojistku v případě, že by v ní selhalo.

„Proto to tak musí na hřišti vypadat. Věřím, že nám lidi pomůžou. Navíc hrajeme letos poslední zápas v Praze. Proto doufám, že nás fanoušci doženou k velmi dobrému výkonu,“ řekl Hašek.

Ten ještě u týmu nebyl, když loni Česko hrálo s Albánií naposledy. V kvalifikaci na Euro doma remizovalo 1:1 a v odvetě padlo 0:3.

Určitě se budete chtít podobným scénářům vyvarovat.

Samozřejmě jsme z těch zápasů i trochu vycházeli, protože albánská sestava bude podobná, někteří hráči určitě nastoupí. Ale Albánie se postupně také vyvíjí, mají za sebou i mistrovství Evropy. Teď jim chybí jeden dva hráči základní sestavy, ale jsou zkonsolidovaní. Mají určitou kostru, na které staví.

Reprezentační trenér Ivan Hašek před utkáním s Albánií.

Na co jste se zaměřili?

Nechtěli bychom opakovat chyby, které se v těch zápasech staly. Upozorňujeme na to hráče jak na videu, tak při tréninku. Snažíme se, abychom tomu tentokrát předešli.

Využijete podobnou sestavu, která před měsícem v Praze porazila Ukrajinu?

Někteří hráči, kteří byli k dispozici proti Ukrajině, nám chybějí. Ale samozřejmě bychom rádi vycházeli především z toho mentálního nastavení, které bylo proti Ukrajině takové, jaké má být. Takhle to má vypadat.

Co se týče brankářů, z té předešlé nominace zůstal jen Matěj Kovář, přibyli Antonín Kinský a Martin Jedlička. Už máte jasno, kdo bude jedničkou?

Máme jasno, po konzultaci s trenérem brankářů Radkem Černým jsme si jistí. Brankáři se to dozvědí na tréninku.

Jaká je vůbec vaše strategie s gólmany? Podruhé berete dva úplné nováčky.

Musíte brát pokaždé ty tři, kteří jsou v tu chvíli nejlepší. Na minulém srazu jsme měli problém s jedenadvacítkou, které jsme ještě nechávali Tondu Kinského a ten, který byl poté v naší lize asi nejlepší, tak byl mimo. Jsou to hráči, kteří mají mezinárodní zkušenosti a hrají evropské poháry, proto jsme se rozhodli pro tyhle tři.

V kádru je převaha slávistických hráčů, je pro vás výhoda, že jsou sehraní a navíc ve formě?

Když se hráči znají, součinnost je vždycky lepší. Jestliže nějaký čas stráví spolu, můžou odhadnout lépe, co ten druhý dopředu udělá. Ve Slavii pravidelně nastupuje hodně Čechů a je tam hodně hráčů, kteří mají zrovna formu. Nerozděloval bych to na týmy, v kádru jsou i tací, kteří prošli Spartou a teď jsou v zahraničí, mají formu, a proto jsou tady.

Reprezentační trenér Ivan Hašek (vpravo) na tréninku před utkáním s Albánií. Vedle něj předseda fotbalové asociace Petr Fousek.

O sestavě už jasno máte, nebo zůstávají nějaké otazníky?

Máme docela jasno. Jen potřebujeme někde doladit zdravotní stav, jestli bude stoprocentní. Každopádně těch zápasů je v téhle době strašně moc. Do budoucna je to neúnosné, aby hráči absolvovali takové množství těžkých utkání. Je toho na ně moc, k tomu přidejte spousty cestování, hraní ve formátu pátek – pondělí. Není to cesta a bude se to muset změnit. V tomhle náročném kalendáři bude rozhodovat především to, jak rychle hráči umějí regenerovat.

Jak do vašich plánů zapadá povolání Jana Bořila? Je pro vás dlouhodobou možností?

Beru ho podle výkonu, a tím sem patří. Hraje nadstandardně a tady vůbec nerozhoduje věk. Navíc je za ním ještě příběh toho, že se dokázal vrátit po těžkém zranění. O to je to u něj cennější.