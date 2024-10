Rozdíl na tribunách? Sto a jedna, zářili fotbalisté. Doma už dva roky neprohráli

Z pohledu reprezentace je důležité, že bojová porada, nebo jak sedánek fotbalistů chcete nazvat, zafungovala.

Proti Albánii (2:0) zapsali Češi důležitou výhru do tabulky Ligy národů a se šesti body jsou na úrovni první Gruzie. Pod trenérem Ivanem Haškem navíc poprvé neinkasovali, sršeli energií a soupeře, s nímž si ještě před rokem ve dvou zápasech evropské kvalifikace nedokázali poradit, poměrně snadno zašlápli.

„Zápas jsme kontrolovali a mohli přidat i další góly,“ chválil v televizním rozhovoru také Lukáš Provod, jeden z nejlepších mužů na hřišti. „Od nás po celých devadesát minut velmi dobrý výkon,“ navázal.

Pro národní tým šlo už o patnácté domácí vítězství za poslední čtyři roky.

Od olomoucké porážky se Skotskem (1:2), kterému se v době těžkého covidu postavil narychlo poslepovaný výběr dočasného kouče Davida Holoubka, padli Češi na vlastní půdě v jediném z posledních jedenadvaceti duelů – konkrétně v září 2022 v Lize národů se silným Portugalskem (0:4).

A to i přesto, že se reprezentanti v domácích zápasech mohou jen zřídkakdy opřít o skutečně o bouřlivou kulisu, jakou znají třeba z ligy či evropských pohárů.

„Přitom já věřím, že pokud budeme hrát se stejným nasazením jako s Albánií, potrápit můžeme každého soupeře,“ vykládal Chorý po pátečním vítězství a přiznal, že povedený výsledek a výkon je pro něj i zbytek týmu po nedávných událostech velké zadostiučinění.

Vždyť ještě před měsícem reprezentanti naříkali, že se při domácím utkání proti Ukrajině (3:2) cítili osamocení. Hlediště pražského Edenu zaplavily modrožluté barvy. „Tohle by se jinde nestalo,“ krčil rameny například záložník Václav Černý. „Radši bych hrál na prázdném stadionu, protože tohle je neakceptovatelné!“

Také Albánců bylo v pátek na Letné (i mimo vyhrazené sektory) dost, ale kotel českých příznivců, jejž táhli zejména ti, kteří na letním Euru v Německu zaujali organizovanými fanouškovskými pochody před duely v Lipsku a v Hamburku, je dokázal překřičet.

Společně s vydařeným výkonem fotbalistů na trávníku navíc místy k fandění strhnul i mlčící většinu.

Jiří Čihák @jicihak Už jsou tady 🇨🇿



Čeští fanoušci pochodují na stadion v Lipsku společně. Jsou jich tisíce, hlídají je stovky policistů 👮‍♂️



Více na @iDNEScz_Sport https://t.co/NP8tiUHxzL oblíbit odpovědět

„Rozdíl byl sto a jedna proti tomu, co jsme zažili s Ukrajinou,“ uznal Chorý. „Tenkrát v Edenu jsem ani pořádně neslyšel Šulcíkovo jméno, i když dal dva góly. Bylo to blbý. Ale teď jsme si to, jak nám lidi fandili, moc užívali.“

Nemuselo vám být sice po chuti, že nejhlasitější parta fandů za bránou při skandování věnovala nejvíc energie vulgárnímu pokřiku o soupeři. Roztržku mezi oběma tábory přímo na tribunách zase během přestávky museli řešit pořadatelé.

To hráči vnímali hlavně podporu.

„Předchozí zápas s Ukrajinou jsem viděl v televizi a bylo mi až smutno. Teď ale musím všechny fanoušky moc pochválit. Hnali nás a my jim ukázali, co v nás je,“ zářil navrátilec do týmu Jan Bořil.

„Při standardce řvali, že chtějí gól. Jsou to věci, které hráč cítí a pomůžou mu. Hrábne pak dozadu, když je v laktátu. Byl to od všech super výkon,“ přidal Chorý, autor obou českých gólů.

Češi v pondělí nastoupí v polské Vratislavi proti Ukrajině a do konce roku je čeká ještě odveta s Albánií v Tiraně a závěrečný duel Ligy národů proti Gruzii. Tu přivítají v úterý 19. listopadu v Olomouci, kde je hlad po reprezentačním fotbale obvykle větší než v hlavním městě.

„Trochu nás mrzely spekulace o tom, že český nároďák nevyprodá stadion. Podle statistik bylo poslední nevyprodané utkání reprezentace předloni v Lize národů se Švýcarskem,“ řekl pro Českou televizi předseda asociace Petr Fousek.

„Fanouškům chci poděkovat, proti Albánii nám pomohli k povedenému výkonu i výsledku. A pro všechny je to krásná pozvánka právě na zápas v Olomouci,“ dodal.