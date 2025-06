Český útočník Adam Hložek slaví gól, který vstřelil do sítě Gruzie. | foto: Reuters

Zranil se v půlce února, národní tým si ale následně i bez něj poradil s outsidery z Faerských Ostrovů (2:1) a Gibraltaru (4:0).

Teď ho čekají mnohem náročnější soupeři. Nejprve v Plzni Černá Hora a pak zápas s Chorvatskem, které je favoritem celé kvalifikační skupiny L.

„Budu se snažit navázat na zápas s Gruzií,“ připomněl Hložek své zatím poslední vystoupení v národním týmu, kdy gólem přispěl k výhře 2:1 na závěr Ligy národů. „Cítím se skvěle a chci se ukázat. Dám do toho všechno.“

Nohu jste vyléčil, ale jak se cítíte psychicky? První sezona v Hoffenheimu pro vás musela být náročná. Až do konce jste bojovali o udržení v lize.

Jak říkáte, byla náročná. Byl jsem zraněný, navíc jsme hráli o záchranu, což vám vždycky dá zabrat. Až do konce sezony jsme neměli nic jistého, ale zvládli jsme to. Ale snažil jsem se tu hrozbu sestupu tolik nevnímat, i když si ze mě kluci dělali srandu, že bych byl určitě první, kdo vyhraje titul a další sezonu sestoupí, ale bohudík k tomu nedošlo.

Týmu se tolik nedařilo, vy jste ale s 11 brankami zažil nejgólovější ročník od odchodu z české ligy.

Z individuálního hlediska bych řekl, že to byla povedená sezona. Vždycky může být samozřejmě ještě líp, ale vzhledem ke zranění jsem s mými čísly spokojený. Ale jak jsem říkal, jako tým být spokojení nemůžeme.

Jak s ročním odstupem hodnotíte přestup do Hoffenheimu? Oproti Leverkusenu máte podstatně větší vytížení.

Určitě jsem spokojený, jakou mám v klubu pozici. Je to úplně jiné než v Leverkusenu, kde jsem tolik nehrál, zatímco tady jsem pořád v základu a tým na mě spoléhá. Uvidíme, co bude v příští sezoně, ale zatím jsem spokojený.

Filip Zorvan (vlevo), nováček ve fotbalové reprezentaci, a Adam Hložek na tiskové konferenci před kvalifikačními zápasy o postup na MS 2026 proti Černé Hoře a v Chorvatsku.

Adaptaci vám usnadnil poměrně vysoký počet českých hráčů. Jenže Pavel Kadeřábek i David Jurásek odchází a budoucnost Robina Hranáče je nejistá.

Tohle je spíš otázka na kluky, ale máte pravdu, že ta kolonie se trochu rozpadla. Sám ani nevím, jak to bude s Robinem. Když jsem s ním mluvil naposledy, tak říkal, že bude chtít zabojovat o své místo v týmu, ale cokoliv se může změnit. Opravdu nechci mluvit za ně.

Jak jste prožíval zejména Kadeřábkovo emotivní loučení?

Zasáhlo mě to hodně, protože si takhle v zahraničí s českými kluky vytvoříte mnohem bližší vztah, jelikož se tam nejvíc bavíte s nimi. Pamatuji se, že při posledním domácím zápase mi ho bylo líto, protože ta sezona nedopadla podle představ. Líp by se mu loučilo, kdybychom třeba uhráli poháry. Ale věřím, že ho čeká super budoucnost.

Máte nějaké informace? Spekuluje se třeba o Spartě, která také neprožila úplně ideální sezonu.

Spartu jsme sledovali, ta sezona se nepovedla, ale tak to chodí. Vyhrála dva tituly a pohár, teď jí to nevyšlo, ale věřím, že zredukuje kádr a vrátí se na vrchol. Kadeř má možností hodně a návrat domů do Sparty je určitě jedna z nich. Věřím, že se to dozvíte brzo.

A co vy? Plánujete zůstat v Hoffenheimu?

Určitě. Chtěl bych navázat na letošní sezonu, ideálně svoje čísla ještě zlepšit a třeba se posunout dál. Ale teď jsem nastavený, že chci zůstat.

Teď se nicméně ještě musíte soustředit na národní tým. Je pro vás účast mistrovství světa pomyslným vrcholem kariéry?

Je to jeden z cílů, který má každý hráč od chvíle, kdy začne s fotbalem. Nejdřív se chcete samozřejmě dostat do národního týmu, ale pak se ty cíle vyvíjí a chcete postupovat na velké šampionáty – na Euro a na mistrovství světa. Tam naše reprezentace dlouho nebyla a uděláme maximum, abychom se tam dostali.

Berete nadcházející zápasy jako klíčové z hlediska vývoje skupiny?

Víme, že nás čeká Černá Hora a potom Chorvati, kteří jsou favority skupiny. Je to top mančaft s vynikajícími hráči, zápas u nich bude těžký, ale věříme, že to můžeme zvládnout.

Za Chorvatsko hraje i váš klubový spoluhráč Andrej Kramarič.

Hned, jak prohráli s Francií, tak jsme se smáli, že budeme hrát proti sobě. Když jsem měli po sezoně večírek na rozlučku se sezonou, tak jsem mu při odchodu říkal, že se brzo uvidíme a on to nejdřív nechápal, protože na to zapomněl. Trochu jsme se pak popichovali a třeba se ve středu potkáme na hřišti.

Mimochodem, věděl jste, že má v Česku svůj fanklub v obci Krámy?

To vůbec nevím, rozhodně se tím nechlubí.

Pokud nastoupíte v základu, dost možná to bude po boku Patrika Schicka, pro změnu vašeho někdejšího parťáka z Leverkusenu.

V první řadě je to na trenérech, jakou zvolí sestavu, ale na spolupráci s Patrikem bych se samozřejmě těšil. Prožil top sezonu, přijel ve skvělé formě a snad ji potvrdí.

V Hoffenheimu hrajete nejčastěji na hrotu, v reprezentaci by na vás ale nejspíš zbyla jiná role.

Přiznám se, že teď ani nevím, na jaké pozici bych nastoupil a jaké budu mít přesné pokyny. V Hoffenheimu hraju kromě hrotového útočníka i falešnou devítku či pozici ofenzivního záložníka. Každopádně věřím, že nás trenéři dobře připraví.