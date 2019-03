Fotbalisté do 21 let začali novou éru remízou s Islandem

Pro hráče i trenéra Karla Krejčího to byl první zápas v reprezentaci do 21 let, kvalifikaci o postup na Euro odstartují až na podzim.

Češi byli od začátku zápasu aktivnější, ale do vedení šel v 66. minutě Island. Postaral se o to Sveinn Gudjohnsen, syn bývalého útočníka Chelsea nebo Barcelony Eidura Gudjohnsena.

Poté šli do hry Žitný s Šašinkou a rychle bylo vyrovnáno.

Druhý zápas čeká jednadvacítku ve Španělsku proti výběru Mexika.