Vypelichaná lvíčata na dně. Neexistuje, zavelel k povstání kapitán Sejk

Před dvěma měsíci to vypadalo, že se do fotbalové historie zapíše jako kapitán ztracené generace. Jen on sám ví, jestli po šíleném výplachu 0:5 v Dánsku skutečně reálně věřil v postup.