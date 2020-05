Šilhavý: Jsem rád, že zase začal fotbal. Řešil přestup Schicka i obavy Jankta

Za čtyři dny se podle původních plánů měl scházet s fotbalisty v Praze a vyrazit na soustředění do Itálie... Jenže, jak známo, pandemie sport zasáhla.

Fotbalové zápasy se rušily a odkládaly, Čechům koronavirus „zmařil“ už březnový sraz, následně i ten červnový a samozřejmě také mistrovství Evropy, které UEFA přeložila na příští rok.

A tak měl Šilhavý místo intenzivních příprav na velký turnaj neplánovaně dlouhé volno.

„Ale nenudil jsem se,“ líčil ve speciálním rozhovoru. Novináři z různých redakcí mu naposílali otázky, na které reprezentační kouč odpovídal na videu.



„Vždy jsem si našel nějakou práci. Zpočátku hodně u videa, pak bylo i mnohem víc času na rodinu. Chodili jsme hodně do lesa, pracovali na zahradě... Ale bylo to zvláštní období. Schválně mluvím v minulém čase, protože pevně věřím, že je to už za námi,“ doufá Šilhavý.

„Jsem rád, že už začíná liga. Sice bez diváků, ale věřím, že v dohledné době to bude už se vším všudy.“



Před týdnem rozběhli nejvyšší soutěž sousedé v Německu. Mluvil jste s fotbalisty, kteří tam působí? Co jste říkal na způsob, jakým tam bundesligu restartovali?

Kopírujeme to po nich, takže to asi bude dobrý systém. S kluky jsem mluvil, třeba Pavel Kadeřábek se divil tomu, že museli být týden před prvním zápasem bundesligy na hotelu. Viděl jsem první bundesligové zápasy, pak ten první u nás a musím říct, že v Teplicích mi to díky té zvukové kulise přišlo docela příjemné. Koukalo se na to lépe než na bundesligu.

Co říkáte na její úroveň?

Je znát, že kulisa chybí. Na druhou stranu si myslím, že kvalita zápasů v Německu neutrpěla. Krátká příprava, individuální tréninky, to není úplně komfortní, ale řekl bych, že to zvládli dobře.

V německém Lipsku působí Patrik Schick, hodně se rozebírá, zda jej klub z AS Řím po hostování koupí. Rozebíral jste to s ním?

Naposledy jsem mluvil s jeho agentem Pavlem Paskou, který řeší jeho budoucnost. Věřím, že mu poradí dobře. Vím, že i Patrik by rád zůstal v bundeslize. Vyhovuje mu mužstvo jako je Lipsko, kde jsou mladí talentovaní kluci, zapadl tam, líbí se mu tam. Přál bych mu, aby se v týmu, kde bude hrát, cítitl dobře. A aby to případně přenesl k nám do reprezentace.



Zmínil jste také českou ligu. Vítáte, že pokračuje? Nebojíte se, že se nedohraje?

Mám radost, že fotbal konečně začal, byť to bude zatím v televizi. A věřím, že se dohraje.

Budete chtít navštěvovat, nebo se spokojíte se sledováním televize?

Určitě se budu chtít na stadion dostat, pokud to pravidla povolí. Pevně věřím, že to půjde, že po rozvolnění bude povolený větší počet lidí než teď v Teplicích. A budu moci přímo v terénu sledovat potenciální adepty na reprezentační tričko.

Franz Beckenbauer říká, že zápasy bez diváků jsou šancí pro tzv. tréninkové šampiony, tedy hráče, které obvykle před plnými tribunami svazuje nervozita. Souhlasíte?

Na tom je hodně pravdy. Jsou takoví, kteří hrajou bez nervů na tréninku mnohem líp, než když na ně dýchne atmosféra na stadionu. Zažil jsem takové hráče, nebudu jmenovat, ale myslím, že jich je minimum.

Schází vám kontakt s kabinou? Telefonujete si teď s hráči častěji?

Samozřejmě se snažím udržovat si informace o hráčích venku i tady. Telefonujeme si, ale určitě to není každý týden. „Italové“ byli ze začátku velmi nervózní, Kuba Jankto tu situaci docela těžce nesl, tak jsem s ním hovořil. Ale jde o běžnou komunikaci.

Neutrpěla vaše spolupráce s asistenty, když jste se nemohli vídat?

Ale byli jsme v úzkém kontaktu a začali jsme se i scházet, když už to bylo možné. Už se domlouváme, jak budeme chodit na fotbaly. Doufáme, že nás na ně brzy pustí.

Je pro vás složité, že jste tým neviděl od listopadového srazu? Uvidíte jej až v září, pokud to bude možné...

Složité, nesložité, taková je zkrátka situace. Poslední zápas kvalifikace byl v listopadu, sraz měl být v březnu, což je také docela dlouhá doba. V nastavení týmu to nebude hrát roli.

Považujete za reálné, že reprezentační zápasy začnou v září Ligou národů?

Zatím s tím kalkulujeme. Výkonný výbor UEFA zasedá 17. června, tam se možná dozvíme víc. Věřím tomu, že se s hráči v září uvidíme.

Jste už teď schopní dávat si dohromady užší kádr? Nebo je na takové úvahy příliš brzo?

Kluky začínáme znova sledovat. A obrázek máme. Kostra, jak už jsem několikrát opakoval, bude z hráčů, kteří absolvovali úspěšnou kvalifikaci na Euro. Pokud si někdo svými výkony řekne o reprezentační dres, tak v nominaci samozřejmě bude. Nicméně hráči, s nimiž počítáme, by chybět neměli, samozřejmě pokud nebudou zranění.

Mohl by se tedy po vyléčení zranění o místo ucházet třeba slávistický stoper David Hovorka, který tento týden začal běhat na hřišti?

Pokud bude zdravý... Ale to platí pro něj i pro další. S Hovorkou jsme se potkali po té jeho operaci na podzim. Říkal jsem mu: třeba mistrovství stihneš. On byl skeptický, tak jsem mu pověděl: Co ty víš, co se může stát.

Euro odložili.

A tím pádem se mu to splní a může ho stihnout. Ale bude záležet na jeho formě.

Jak se vlastně na odložení Eura s odstupem díváte? Je to výhoda, protože se můžou stihnout vrátit zranění hráči jako Hovorka či Bořek Dočkal? Nebo nevýhoda, jelikož měl tým solidní formu?

Taková je realita. Těžko říct. Nechci říkat, že jsme byli v takové formě, že bychom přijeli, všechno zmydlili a udělali úspěch. Ten budeme chtít udělat stejně. A věřím, že výběr bude ještě větší: že si za rok o reprezentační dres řeknou další fotbalisté.

Připouštíte si variantu, že se šampionát neodehraje ani příští rok? Nebo že by proběhl v jiném formátu?

Spoléháme na rozhodnutí UEFA. Může se stát, že se formát trochu změní a pevně věřím, že mistrovství Evropy bude.

Turnaj může kolidovat s Eurem jedenadvacítek. Byl by to pro vás a jejího kouče Karla Krejčího problém?

Opět záleží na UEFA. Ale dalo by se to zvládnout. V minulosti tuším Marek Jankulovski odehrál mistrovství za jedenadvacítku a pak dorazil za áčkem. Zvládli bychom to zkoordinovat.

Nemáte obavy z nabitého fotbalového programu? Mohlo bych častěji docházet ke zraněním.

Nebojím se. Kluci jsou profíci, určitě nezaháleli. Přípravu neměli tak komfortní, jak by měli být, ale jejich výkony to neovlivní. Zranění se může přihodit kdykoliv, komukoliv. Ale že bych se obával, že se mi někdo zraní, to určitě ne.

Některé ligy musely být předčasně ukončeny. Je problém, že fotbalisté v nich působící budou mít dlouhou herní přestávku?

Nemůžou s tím nic dělat. Nemůžou najednou přestoupit někam, kde by měli herní vytížení. Nebude to ideální, ale musejí si nějak poradit.

Změní se po pandemii i reprezentační fotbal? Kalendář bude naditý, možná budete mít méně času na přípravu.

Každopádně to bude složitější, ale že by se měl fotbal měnit jako takový, si nemyslím. Víc zápasů bude možná trochu problém - kdybychom třeba v jednom reprezentačním termínu museli odehrát tři utkání, nebude to pro vytížené hráče ideální. Ale budeme to muset zvládnout. Třeba v pravidlech zůstane ta novinka s pěti střídáními.

Líbí se vám?

Je to kvůli tomu, aby v rychlému sledu utkání byla možnost rozložit zátěž na víc hráčů. Zápasů bude hodně... Kvituju, že jsou jen tři okna pro střídáí, aby trenéři nemohli kalkulovat a drobit hru. Kdyby tahle možnost zůstala, nebylo by to od věci.

Když jste se ve volných chvílích probíral statistikami a odehranými zápasy, zjistil jste něco, co jste předtím nevěděl?

Našli jsme spoustu věcí, které jsme dřív netušili. Ale šlo o detaily, maličkosti, nic zásadního.



Během koronavirové pauzy nabral na popularitě eSport. Podíval jste se aspoň ze zvědavosti? Nebo vás tento svět zcela míjí?

Vím, co to je, že to je hodně populární. Vím, že kluci z týmu hrajou, že Kuba Jankto teď třeba hrál zápasy několik hodin v kuse a ty peníze pak věnoval Kapce naděje. To je záslužný čin! Až přijede na sraz, tak mi bude muset vysvětlit, že se tím dá taky vydělávat.