Šilhavý nominuje na Ligu národů: šanci dostane Hložek, vrací se Dočkal

V nominaci áčka je poprvé v kariéře osmnáctiletý Adam Hložek ze Sparty.

„Mrzí mě jeho neúčast v jednadvacítce, přišli jsme o nejlepšího střelce, vydobyl si v našem týmu silnou pozici. Ale zároveň je to pro nás tak trochu vyznamenání, po Alexi Královi se do áčka posouvá další náš hráč,“ poznamenal trenér reprezentace do 21 let Karel Krejčí.



Český tým naposledy nastoupil 17. listopadu 2019 v Bulharsku, kde v závěru rozhodnuté kvalifikace o Euro prohrál 0:1. Březnový sraz i červnové mistrovství Evropy se kvůli pandemii nemoci covid-19 neuskutečnily.

První letošní mezistátní duel tak Češi odehrají až 4. září v Bratislavě, kde pro ně zápasem proti Slovákům začne druhý ročník Ligy národů. O tři dny později nastoupí v Olomouci proti Skotsku.

Právě na Slovensku kouč Šilhavý svou reprezentační štaci před necelými dvěma lety zahájil. V říjnu 2018 dovedl tým při svém debutu k vítězství 2:1 v Trnavě, o měsíc později Češi porazili Slováky i v pražské odvetě (1:0).

Nyní mají ve skupině Ligy národů vedle Slovenska a Skotska ještě Izrael. Na podzim je čekají také přípravné duely na Kypru a v Německu.

Nominace:

Brankáři: Tomáš Vaclík (Sevilla), Ondřej Kolář (Slavia), Jiří Pavlenka (Brémy)

Obránci: Jan Bořil (Slavia), Jakub Brabec (Plzeň), Vladimír Coufal (Slavia), Ondřej Čelůstka (Sparta), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim), Tomáš Kalas (Bristol), Ondřej Kúdela (Slavia), Filip Novák (Fenerbahce)

Záložníci: Vladimír Darida (Hertha), Bořek Dočkal (Sparta), Jakub Jankto (Sampdoria), Lukáš Kalvach (Plzeň), Alex Král (Spartak Moskva), Lukáš Masopust (Slavia), Tomáš Souček (West Ham), Petr Ševčík (Slavia)

Útočníci: Patrik Schick (Lipsko), Adam Hložek (Sparta)