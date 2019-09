Ze dna do průměru. Vysvědčení pro reprezentačního trenéra Šilhavého

Český trenér Jaroslav Šilhavý uděluje pokyny svým svěřencům během duelu proti Černé Hoře.

dnes 17:59

Neměl čas zkoušet. Prosívat. Rotovat. Jaroslav Šilhavý musel okamžitě konat, aby fotbalovou reprezentaci co nejrychleji opustila blbá nálada. Povedlo se? Z větší části ano. Osmnáctého září to bude rok, co nový státní trenér začal svou misi.