Novák: Gól Spartě nechutnal dobře. Chválil Hložka a zamiloval si Turecko

Od ledna 2018 působí v klubu z města na pobřeží Černého moře, prakticky od začátku pravidelně kope v základu. Není divu, že si Novák tureckou štaci užívá – a spokojená je i druhá strana.

„V létě mi končí smlouva, ale už jsem dostal první info, že by ji se mnou rádi prodloužili. Teď záleží, jestli se domluvíme. Doufám, že to bude co nejdřív,“ prohlásil levý bek, který bude na podzim s Trabzonsporem hrát Evropskou ligu.

Jistě si vybavíte, že ve třetím předkole pomohl vyřadit pražskou Spartu gólem v odvetě. „Ten gól ale nechutnal dobře,“ podotkl Novák. „Před losem jsem Spartu nechtěl, ani žádný jiný český tým, protože chci, aby bojovaly o skupinu. Když nám pak nalosovali Spartu, tak jsem samozřejmě chtěl postoupit. Za gól jsem byl rád, ale na druhou stranu mě mrzelo, že jsme Spartu zastavili.“

V čem je krása Turecka? „Líbí se mi, že tam je obrovský zájem o fotbal. Kdo nezažije, asi nepochopí. Nové stadiony, plná hlediště, fandí se neuvěřitelně, výborné zázemí,“ vyjmenovává Novák. „Všechno kolem fotbalu funguje. Občas jsou samozřejmě finanční problémy, taky to nebývá na čas, ale kluby se s tím snaží vypořádat.“

Trabzonsporu před domácím vítězstvím 2:1 pomohla plichta 2:2 na Letné, v dané situaci pro turecký tým skoro zázračná. „Vypadalo to z naší strany jako přátelák. O poločase byl v kabině uragán a naštěstí jsme dva góly dali,“ líčil český fotbalista a vzpomněl si na provokaci Guélora Kangy po druhé brance domácích.

„Neříkám, jestli se mu to vrátilo, ale udělal to za stavu 2:0,“ pousmál se Novák. „Nevím, jestli bych ho chtěl za spoluhráče, osobně ho neznám. Je to dobrý, rozdílový hráč. Ale má i své slabé stránky, to víme všichni.“

Novák pak doma na své straně čelil talentovanému Adamu Hložkovi, který na něj udělal výtečný dojem.

„Na svůj věk je neskutečně vyspělý,“ smekl před čerstvě sedmnáctiletým sparťanem. „Jen doufám, že to nejlepší je teprve před ním a že ukáže, že je jedním z největších talentů české ligy právem. Věřím, že má před sebou dobrou budoucnost,“ řekl na reprezentačním srazu před kvalifikačními zápasy s Kosovem a Černou Horou.

Nejprve čeká národní tým první ze dvou mužstev, v pátek odcestuje do Prištiny a v sobotu odpoledne (výkop je v 15.00) se střetne se svým nejbližším pronásledovatelem – Kosovo je s pěti body o jediný bod třetí.

Kosovská hrozba Novák o útočníkovi Vedatu Muriqim „Jako hráč se mi hrozně líbí. Je gólový, silný na balonu, šikovnej leváček... A hraje hodně pro tým,“ řekl o pětadvacetiletém čahounovi, který pálí za Fenerbahce Istanbul.

„Nějaká nervozita tam je, ale ne přehnaná. Musíme si věřit a potvrdit dvě domácí výhry z června,“ uvedl Novák, na začátku týdne kvůli drobné střevní viróze musel vynechat jeden trénink s reprezentačními spoluhráči.

„Nemohl jsem skoro vstát z postele, ale už je to dobré,“ řekl stabilní levý bek českého výběru. „Víme, co nás v Kosovu čeká: máme ve skupině týmy s podobnou mentalitou,“ narážel na Černou Horu a Bulharsko. „Mají problémy s defenzivou, ale do ofenzivy jsou kvalitní. Nebojí se hrát jeden na jednoho, udělat nějakou akci. Na to musíme dát pozor,“ dodal.