Straka a Kocian. Před 31 lety hráli za nároďák první krajánci z bundesligy

Třicetiletý Straka se do reprezentace vrátil po roční přestávce, jeho o rok starší kolega z obrany Kocian si na další zápas v dresu se lvíčkem na prsou musel počkat téměř tři roky. Do bundesligy odešli v létě 1988: Straka přestoupil ze Sparty do Mönchengladbachu, Kocian z Banské Bystrice do St. Pauli.



Oba pak patřili mezi největší opory týmu, který se probojoval na mistrovství světa 1990 v Itálii. Na závěrečném turnaji postoupili svěřenci trenéra Jozefa Vengloše až do čtvrtfinále, kde je vyřadili pozdější světoví šampioni Němci. Jediný gól padl z penalty, kterou si vysloužil Jürgen Klinsmann teatrálním pádem po sevření právě mezi oběma čs. obránci.

Jak Kocian, tak Straka zůstali v Německu až do konce hráčské kariéry. Slovenské libero zůstalo věrné St. Pauli, řízný český stoper hrál ještě za Hansu Rostock, druholigový Wuppertal a nakonec nastupoval v regionální soutěži. Oba se později vydali na trenérskou dráhu a i v této roli to dotáhli až do reprezentace.

Ani jeden z nich ale s národním týmem velkou díru do světa neudělal. Straka vedl český celek jen v přípravném zápase proti Maltě, poté se vrátil ke klubovému fotbalu. Kocian trénoval slovenskou a jemenskou reprezentaci, ale ani on se většího úspěchu nedočkal. Momentálně jsou oba bez angažmá.

Po Strakovi s Kocianem působila v bundeslize řada dalších reprezentantů. Nejvýraznější stopu tam zanechali především Miroslav Kadlec, Jiří Němec, Radoslav Látal, Pavel Kuka, David Jarolím, Tomáš Rosický, Jan Koller, Vratislav Lokvenc, Jiří Štajner nebo Václav Drobný.

V této sezoně nastupuje v německé nejvyšší soutěži osm českých fotbalistů v čele s reprezentanty Patrikem Schickem, Vladimírem Daridou či Pavlem Kadeřábkem. Ani jeden z nich by nejspíš nechyběl na letošním Euru, které ale bylo kvůli pandemii koronaviru odloženo na příští rok.