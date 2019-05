V reprezentaci je devatenáctiletý Sadílek, koho ještě povolá Šilhavý?

Že se devatenáctiletý Sadílek objeví mezi tradičními jmény v nominaci áčka, prozradil Karel Krejčí, kouč jedenadvacítky, do které středopolař z PSV Eindhoven patří.

„Komplikace to pro nás je. Po Alexi Královi jsme přišli o dalšího stěžejního hráče. Jednadvacítka byla ale měla vychovávat hráče pro áčko, je to dobrý příklad pro ostatní, že pokud budou mít výkonnost, můžou se posunout. Pro Michala je to výzva, uvidíme, jaké dostane vytížení. Pak to budeme řešit sraz od srazu,“ uvedl Krejčí.

Trenér Šilhavý ho povolal zřejmě proto, že má starosti s pozicí středního záložníka. Tradiční opory Bořka Dočkala a Vladimíra Daridu totiž vyřadilo zranění.

Michal Sadílek, odchovanec Slovácka, prožil průlomovou sezonu v nizozemském PSV Eindhoven. Už během podzimu dostal příležitost ve dvou zápasech, na jaře nastupoval častěji, celkem si připsal jedenáct startů a dal jeden gól, zahrál si i v Lize mistrů na hřišti Interu Milán.

Defenzivní střední záložník patří mezi velké naděje českého fotbalu, od září 2015 je v Nizozemsku, od března 2016 Eindhovenu patří a velmi rychle si v klubu vybudoval dobrou pozici. Dorostenecký výběr dovedl jako kapitán k titulu, pak se měl přesunout do juniorky, ale místo toho jej bleskově přeřadili do áčka.

Kdo další bude v nominaci, prozradí trenér Šilhavý kolem jedenácté hodiny. Je jisté, že v ní kromě Dočkala s Daridou nebude také obránce Theodor Gebre Selassie, jenž minulý týden ukončil reprezentační kariéru.

Národní tým má před sebou po debaklu v Anglii (0:5) dva přijatelné, „hratelné“ protivníky.

Bulharsku ještě v samostatné historii nepodlehl, v pěti zápasech si připsal čtyři vítězství a remízu. Černou Horu potkala reprezentace v baráži o Euro 2012, oba zápasy vyhrála a postoupila.

S Bulharskem se fotbalisté utkají 7. června v Praze na Letné, proti Černé Hoře nastoupí o tři dny později v Olomouci. Oba duely mají výkop ve 20.45.

