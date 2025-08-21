Fiala chce fotbalové Euro v Česku. Je to vůbec možné? A co by bylo potřeba?

Autor:
  11:58
Když na to téma dostal Petr Fiala otázku, ujistil, že se nejedná o populistický krok. Vládní koalice SPOLU v programu uvedla, že Česká republika v budoucnu uspořádá fotbalové mistrovství Evropy. To však v tuhle chvíli není reálné hned z několika důvodů.
„Česká republika je úspěšná v pořádání sportovních akcí. Proč by nemohla mít ambici uspořádat fotbalové Euro. Musí se to odpracovat, není to nic samozřejmého, ale populistického na tom není nic. Že je to populární, je jen dobře,“ prohlásil ve středu odpoledne Fiala, když koalice SPOLU představovala programové priority pro nadcházející volby.

Je to bezesporu ambiciózní plán, ale jeho realizace je v současné chvíli nemožná.

Zaprvé, následující dva evropské šampionáty už své hostitelské země znají – v roce 2028 se bude konat ve Velké Británii a v Irsku, o čtyři roky později pak v Turecku a v Itálii.

Česká republika by tak mohla spolu s dalšími zájemci usilovat nejdříve o pořádání Eura v roce 2036, o což lze zažádat od října letošního roku, jen pár týdnů po volbách do Poslanecké sněmovny.

I kdyby v nich však koalice SPOLU uspěla, něco podobného by urgovat nemohla. Proč? Chybí totiž stadiony.

O pořádání velkých evropských šampionátů od roku 2016 se mohly hlásit pouze země, které mají k dispozici alespoň 10 stadionů s minimální kapacitou 30 tisíc diváků, z nichž:

      • čtyři pojmou 40 tisíc diváků,
      • minimálně jeden (ale ideálně dva) pojme 50 tisíc diváků,
      • a na jeden se vejde alespoň 60 tisíc diváků.

Minimální podmínky tak v současnosti nesplňuje žádný stadion některého z českých týmů. Tím největším je Fortuna Arena neboli slávistický Eden (19 370 diváků), za ní pak následuje sparťanská Letná s necelými devatenácti tisíci.

Choreo slávistických fanoušků v zápase s Teplicemi.

Choreo sparťanských fanoušků v zápase proti Mladé Boleslavi.

A to považte, že pro šampionát v roce 2036 bude zmíněných stadionů s alespoň třicetitisícovou kapacitou potřeba ne deset, ale rovnou dvanáct...

Jedinou nadějí pro Česko tak je spolupořádání s některou jinou zemí, což je běžná praxe. Pořád však potřebujete minimálně jeden stánek alespoň pro 30 tisíc diváků. Ten nicméně v republice nejspíš nebude stát dříve než v roce 2035, kdy Sparta plánuje dokončení stavby nového stadionu na Strahově.

Možnosti rozšíření kapacity vlastního stadionu řeší také Slavia.

Stadion pro 35 tisíc lidí za miliardy. Sparta podepsala s FAČR smlouvu na Strahov

A co případně rok 2040?

To už by Česká republika měla mít takřka s jistotou alespoň jeden vhodný stadion, problémem však je, že pro jubilejní 80. výročí evropského šampionátu plánuje UEFA velkolepý turnaj, jenž se bude konat napříč několika (údajně 13 až 16) zeměmi. Jednou z nich samozřejmě může být i Česko, nejednalo by se však o pořádání v pravém slova smyslu, jak si ho Fiala nejspíš představuje.

Mimochodem, v Česku, potažmo v Československu se dosud konalo pouze Euro fotbalistů do jedenadvaceti let v roce 2015. Z ženských turnajů pak v roce 2017 šampionát do 17 let.

