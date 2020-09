Krejčí ne, Šilhavý ne. Kdo může v pondělí trénovat reprezentaci?

Je to situace, která nemá obdoby. Národní tým má v pondělí v Olomouci odehrát druhý zápas v Lize národů a nikdo netuší, kdo vlastně ve zbrusu nových dresech nastoupí. Natož kdo narychlo vybrané fotbalisty povede.

Vylučovací metodou však lze dojít k určitému seznamu kandidátů. A to jak na trenérském postu, tak mezi hráči.

Jak uvádí fotbalová asociace (FAČR), na duelu se Skoty nesmí být přítomen nikdo z výpravy, která v pátek vyhrála na Slovensku a pražská hygienička Martina Marešová ji následně kvůli obavám ze šíření viru raději rozpustila.

Ze hry je tudíž Jaroslav Šilhavý i jeho asistenti. V pondělí hraje v Českých Budějovicích jedenadvacítka důležitý kvalifikační zápas s Chorvatskem, padá tedy varianta s jejím koučem Karlem Krejčím.

Přesto by FAČR mohl zalovit ve svých vodách.

Sobotní příprava dvacítky se Slovenskem byla zrušena, volný tak je trenér Jiří Žilák. Devatenáctku vede Jan Suchopárek, ta má ale na pondělí naplánovaný přátelák v Polsku. U osmnáctky, které navíc v neděli skončí tréninkový kemp, je David Holoubek, který má s dospělým fotbalem už zkušenosti ze Sparty, Liberce a Ružomberoku...

Serveru iSport.cz navíc na přímý dotaz řekl: „ No… To nevím, blbě se mi na to odpovídá, dejte mi jinou otázku.“

Nebo že by asociace sáhla po některém z ligových trenérů? Hůře představitelná varianta, přesto se v současné situaci, v které se vše mění snad každou minutu, nedá úplně vyloučit.



Na reprezentační lavičce by mohl zaskočit třeba Petr Rada, Pavel Hoftych, Luboš Kozel... Záleželo by na jejich ochotě a zda by je vůbec uvolnily kluby.

Méně pravděpodobné je, že by třeba Slavia pustila k reprezentaci Jindřicha Trpišovského, když právě její šéf Jaroslav Tvrdík přes týden hodně zasahoval do situace v národním mužstvu.

Po prvním pozitivním testu maséra stáhl ze srazu brankáře Ondřeje Koláře, po druhém nálezu prozradil nakaženého a oznámil, že po Slovensku bude žádat stažení svých hráčů z reprezentace.

O den později naopak na Twitter vyťukal, že Slavia náhradní fotbalisty pro pondělí uvolní... A zdůraznil, což je podstatné, že neexistuje dohoda velké trojky čili Plzně, Slavie a Sparty o tom, že by přední kluby hráče do reprezentace nepustily.

Jen v nominaci na Slováky bylo osm slávistů, další dva byli mezi náhradníky. Že by se do reprezentace podíval třeba Tomáš Malínský či Stanislav Tecl? Plzeňští záložníci Jan Kopic s Alešem Čermákem a Lukášem Hejdou? Sparťanský forvard Libor Kozák?

Podle pravidel UEFA se reprezentace nemusí omezit „jen“ na oznámené náhradníky, může si vybrat kohokoliv. Podmínkou je nedělní negativní test na covid-19.

Teoreticky by se mohli zapojit i mladíci z dvacítky, kteří o vytížení přišli. V její nominaci byl třeba gólman Vítězslav Jaroš z Liverpoolu, dvojčata Adam (Sparta) a Šimon Gabrielovi (Boleslav), ligisté Daniel Kosek (Liberec) a Matěj Radosta (Teplice), záložník Jan Žambůrek z anglického Brendtfordu...

Konkrétní jména bychom se měli dozvědět v nejbližších hodinách. Čas totiž neúprosně utíká.